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Французы показали новый флагманский бизнес-седан DS9

25.02.2020 09:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отделившийся от компании Citroen бренд DS, отличающийся скромным модельным рядом, наконец-то рассекретил свой самый большой и престижный автомобиль.


Первые изображения DS9 появились еще прошлой осенью благодаря «сливу» китайских сертификационных органов. Собственно, рынок КНР должен стать основным для новинки французского производителя, но «девятка» будет также доступна и европейским покупателям. Накануне компания обнародовала первую информацию о версии DS9 для рынка Европы.


По габаритам седан, который создан на модульной платформе EMP2 (на ней базируются, например, Peugeot 508 второго поколения и кроссовер DS7 Crossback), сопоставим с BMW пятой серии. Длина DS9 достигает 4,93 м, ширина — 1,85 м, но колесная база немного короче, чем у немецкого оппонента и равна 2,89 м. Внешность французского бизнес-седана выполнена в корпоративном стиле марки DS, уже знакомом по кроссоверам бренда.


Салон фактически полностью повторяет внутреннее убранство DS7 Crossback, а главной особенностью является выставленный напоказ 12-дюймовый экран мультимедиа-системы, где сосредоточено управление почти всеми второстепенными функциями, включая климат-контроль. Оснащение DS9 создатели обещают богатое. Предусмотрены сиденья с подогревом и функцией массажа, работающий на скорости до 180 км/ч адаптивный круиз-контроль, система ночного видения и активная подвеска, изменяющая жесткость амортизаторов на основании данных с камер, сканирующих дорожное полотно перед машиной.


Первое время DS9 будет предлагаться с «подзаряжаемой» гибридной установкой с бензиновой турбо-«четверкой» PureTech объемом 1,6 л и электромотором, развивающих в сумме 225 лошадиных сил. Позже в гамме появятся еще два «гибрида» — с отдачей 250 и 360 сил (самый мощный вариант будет полноприводным).


Премьера DS9 состоится уже через неделю на Женевском автосалоне, где французы обнародуют еще больше данных о новинке.

 
 
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Отделившийся от компании Citroen бренд DS наконец-то рассекретил свой самый большой и престижный автомобиль.
 
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