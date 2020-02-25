Средняя зарплата в Беларуси в январе упала на 120 рублей

В долларовом эквиваленте средняя зарплата в Беларуси составила 507 долларов.





В декабре 2019 года средняя зарплата в Беларуси составляла 1238,7 рубля. Таким образом, в январе она уменьшилась по сравнению с январем на 120,6 рубля.





Кстати, сегодня Комитет госконтроля вновь проведет прямую линию по зарплатам бюджетников. Если вы в числе пострадавших от новой системы начисления зарплат -- звоните.