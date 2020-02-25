Мой прадед, которым я горжусь

Источник материала: Газета Авангард

Одним из участников Великой Отечественной войны был мой прадед, Марковцов Иван Титович. К сожалению, я его никогда не видел, потому что он умер, когда я ещё не родился.

Марковцов Иван Титович 1914 год рождения. Во время войны воевал на 3-ем Украинском фронте в разведке, был связным. Доставлял секретные документы из одного штаба в другой. Дошёл до Берлина, освобождал Польшу, Чехию. Однажды, выполняя задание, он столкнулся с врагами. В этой схватке ему удалось убить 7 фашистов. Сам получил сквозное ранение. Пуля прошла над сердцем. За выполнение этого задания Иван Титович был награждён орденом Отечественной Войны II степени. Также был награждён медалью за отвагу, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и другими медалями. Всего было 7 медалей.

Домой вернулся в 1945 году в родную деревню Некрасово Гомельского района. Женился, у него была большая дружная семья, в которой было 5 дочерей. Работал в колхозе, был передовиком, хорошим отцом и дедушкой.

Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир, счастье, моё детство, был мой прадед. Мы не должны забывать ветеранов, отстоявших свободу и независимость нашего народа. Наш долг — не только помнить их, а быть достойными их подвига. Не допускать повторения войны. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!





Борзых Арсений, учащийся 10 класса ГУО «Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского района», председатель школьного Совета старшеклассников.

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