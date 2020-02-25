﻿ Он жил и творил в Несвиже: 27 февраля этого года мастеру белорусской живописи и графики Михаилу Константиновичу Севруку исполнилось бы 115 лет. 21.by
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Он жил и творил в Несвиже: 27 февраля этого года мастеру белорусской живописи и графики Михаилу Константиновичу Севруку исполнилось бы 115 лет

25.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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27 февраля этого года мастеру белорусской живописи и графики Михаилу Константиновичу Севруку исполнилось бы 115 лет. Он жил и творил в Несвиже, прославлял его и смог в своих произведениях природным талантом и профессиональным мастерством органично соединить глубокую народную духовность с отличительным историческим наследием Несвижчины.

Михаил Константинович — представитель западнобелорусского искусства, выпускник художественного факультета Виленского университета, ученик Фердинанда Рущица и Людомира Слендинского, один из организаторов «Виленского общества художников».

Он жил и творил в Несвиже: 27 февраля этого года мастеру белорусской живописи и графики Михаилу Константиновичу Севруку исполнилось бы 115 лет

Ранний период творчества мастера связан с Вильно (теперь — Вильнюс), где он учился на художественном факультете Виленского университета и создал значительное количество своих работ. С 1939 г. Михаил Севрук жил в Несвиже. Здесь он работал преподавателем рисунка и черчения в школах города, отдавая творчеству каждую свободную от занятий минуту. Все его работы тематически связаны с родной землей, ее историей и современностью.

В своем творчестве художник обращался к различным жанрам и видам изобразительного искусства — тематической картине, портрету, пейзажу, натюрморту.

Работы Михаила Севрука привлекают внимание правдивостью, непосредственностью видения, естественностью композиции. Его произведения жизненно убедительны, поэтичны и этим интересны зрителю.

Вклад Михаила Константиновича Севрука в белорусское изобразительное искусство довольно заметный и отличительный. Художник не только оставил родному городу огромное живописное и графическое наследие, которым могла бы гордиться не одна европейская страна, но и воспитал выдающихся учеников — заслуженного деятеля культуры Беларуси, первого лауреата премии «За духовное возрождение», Почетного гражданина г. Несвижа художника Евгения Ждана и Народного художника Беларуси скульптора Льва Гумилевского.

Работы Севрука находятся в Вильнюсе, Варшаве, в частных коллекциях, в Национальном художественном музее, а также в фондах Несвижского историко-краеведческого музея. Сейчас персональная коллекция художника насчитывает 1240 единиц хранения, из них — около тысячи работ было передано в музей по завещанию жены художника Раисы Семеновны Севрук.

Каждый год ко дню рождения Михаила Константиновича в залах Несвижского историко-краеведческого музея проходит выставка, которая знакомит наших посетителей с творчеством знаменитого земляка. В квартире-музее, где более 40 лет жил и работал мастер, каждый желающий имеет возможность познакомиться с жизненным и творческим путем Михаила Севрука.

27 февраля Несвижский историко-краеведческий музей приглашает жителей города и района, почитателей таланта нашего знаменитого земляка — художника Михаила Константиновича Севрука, принять участие в мероприятии, приуроченном к 115-летию со дня рождения мастера. Оно пройдет по адресу: ул. Садовая, д. 38, кв. 1. Начало в 14.00. Вход свободный.

Татьяна БИРЮКОВА,

научный сотрудник

квартиры-музея

М.К. Севрука.

 


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27 февраля этого года мастеру белорусской живописи и графики Михаилу Константиновичу Севруку исполнилось бы 115 лет. Он жил и творил
 
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