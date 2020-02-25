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Двоих россиян с наркотиками задержали в Минске

25.02.2020 09:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Двоих россиян с наркотиками задержали в Минске
ГУВД Мингорисполкома

В Минске россияне арендовали квартиру, в которой в последующем и были задержаны оперативниками при силовой поддержке сотрудников специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз».

В личных вещах у мужчин правоохранители обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета общей массой около 196 граммов, а также предметы, предназначавшиеся для фасовки наркотика.

Экспертиза показала: исследуемые вещества содержат в своем составе особо опасный психотроп – мефедрон.

Противоправной деятельностью по сбыту наркотиков россияне занимались на протяжении полугода, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Двоих россиян с наркотиками задержали в Минске
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Теги: Минск
 
 
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