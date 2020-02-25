Все карты в руках землеустроителей

Источник материала: Кобринский вестник

21 февраля свой профессиональный праздник отметили работники землеустроительной и картографо-геодезической службы. Не остались в стороне от праздничных поздравлений и 8 сотрудников отдела землеустройства Кобринского райисполкома. О том, чем живут сегодня наши землеустроители, какие вопросы разрешают, в интервью с начальником службы Сергеем Сольянчуком.





– За разрешением каких вопросов обращаются к вам граждане?

– Наша служба занимается приёмом заявлений на оформление правоудостоверяющих документов на земельный участок, осуществлением государственного контроля за использованием и охраной земель на территории города и района, постановкой на очередь граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и желающих их улучшить путём получения земельных участков. Мы также осуществляем такие процедуры, как геологический и горный отводы, за которыми чаще всего обращаются субъекты хозяйствования, осуществляющие добычу полезных ископаемых, подземных вод. Немало поступает обращений, где нужно разрешить земельный спор между соседями. Каждый специалист в среднем обслуживает по три сельских Совета, в их обязанности входит в том числе и проведение выездных приёмов и консультаций населения, выезды на участки для замеров и разрешения вопросов по обращению граждан.

– Как решаются вопросы граждан на приобретение земельных участков?

В списке нуждающихся на получение земельных участков в городе Кобрине сейчас состоит 449 человек.

На 1 февраля 2020 года имелось 254 земельных участка, которые могут быть предоставлены гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе земельные участки, которые могут быть приобретены по результатам аукционов.

В 2019 году было проведено 15 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и по продаже их в частную собственность гражданам Республики Беларусь, по результатам которых в частную собственность продано 26 из 38 выставленных на продажу земельных участков. За 2019 год от проведённых аукционов в бюджет района поступило 265399 рублей.

Большим спросом пользуются участки в пригороде – в Батчинском, Буховичском, Киселевецком, Хидринском сельских Советах, где их цена значительно ниже, чем в городской черте, а инфраструктура ничем не уступает.

– 26 декабря 2019 года вступил в силу Указ №485 «О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц», предусматривающий, в частности, что госорганизации ( с долей государственной собственности 50% и более) могут получать участки для строительства жилья без участия в аукционах. Какие еще нововведения принятого указа вы бы выделили?

– Стоит отметить такой момент, как установление единого правила о предоставлении земельных участков, ранее выделявшихся для строительства, обслуживания либо строительства и обслуживания объктов недвижимого имущества, с единым целевым назначением – для строительства и обслуживания таких объектов. Данная норма существенно сокращает количество обращений землепользователей в государственные органы и связанных с этим административных процедур.

Указ упрощает процедуру изъятия и предоставления участков при перераспределении земель между сельскохозяйственными организациями и (или) лесохозяйственными учреждениями для организации севооборота, наведения порядка на земле и других потребностей ведения сельского хозяйства. Разработка проектов отвода участков с установлением их нефиксированных границ сейчас осуществляется структурными подразделениями землеустройства местных исполкомов без взимания платы. Такое новшество существенно снизит финансовую и организационную нагрузку на сельхозорганизации и лесхозы.

– Как осуществляется контроль за соблюдением земельного законодательства на территории города и района?

– Наши сотрудники регулярно проводят обследования на предмет использования земель по их целевому назначению. Так, в 2019 году было обследовано 7 земельных участков, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 21- юридическим и 64 физическим лицам. За нарушение земельного законодательства 12 материалов было передано для рассмотрения в судебные органы. В основном это нарушения сроков возврата временно занимаемых земельных участков, их самовольное занятие, нецелевое использование и др. Кроме того, было выдано 66 предписаний с указанием сроков освоения земельных участков.

Земля не терпит бесхозяйного отношения. Если человек приобрёл участок в пользование, он должен помнить, что несёт ответственность за него по всем правилам закона.

Елена БАКУН.