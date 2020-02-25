|
Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве КГБ и МВД
25.02.2020 12:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: president.gov.by
25 февраля президент назначил новых первых замов руководителей Комитета госбезопасности и Министерства внутренних дел.
Первым заместителем председателя КГБ стал до сих пор работавший на посту начальника управления комитета по Гомельской области Сергей Теребов. Его место в региональном управлении займет Александр Мельников.
Первым замом главы МВД – начальником криминальной милиции станет Геннадий Казакевич. До сих пор он возглавлял ГУ по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции министерства.
Госсекретарь Совбеза Андрей Равков доложил президенту, что данные кандидатуры «проверили разносторонне» и «со всеми структурами». Одобрил кандидатуры и глава КГБ Валерий Вакульчик, который заверил, что это «решительные руководители, способные возглавить работу на своем участке и обеспечить выполнение задач".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 февраля президент назначил новых первых замов руководителей Комитета госбезопасности и Министерства внутренних дел.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)