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Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве КГБ и МВД

25.02.2020 12:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

25 февраля президент назначил новых первых замов руководителей Комитета госбезопасности и Министерства внутренних дел.

Первым заместителем председателя КГБ стал до сих пор работавший на посту начальника управления комитета по Гомельской области Сергей Теребов. Его место в региональном управлении займет Александр Мельников. 

Первым замом главы МВД – начальником криминальной милиции станет Геннадий Казакевич. До сих пор он возглавлял ГУ по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции министерства.

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков доложил президенту, что данные кандидатуры «проверили разносторонне» и «со всеми структурами». Одобрил кандидатуры и глава КГБ Валерий Вакульчик, который заверил, что это «решительные руководители, способные возглавить работу на своем участке и обеспечить выполнение задач".

 
 
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25 февраля президент назначил новых первых замов руководителей Комитета госбезопасности и Министерства внутренних дел.
 
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