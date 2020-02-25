Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве КГБ и МВД

Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

25 февраля президент назначил новых первых замов руководителей Комитета госбезопасности и Министерства внутренних дел.

Первым заместителем председателя КГБ стал до сих пор работавший на посту начальника управления комитета по Гомельской области Сергей Теребов. Его место в региональном управлении займет Александр Мельников.

Первым замом главы МВД – начальником криминальной милиции станет Геннадий Казакевич. До сих пор он возглавлял ГУ по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции министерства.

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков доложил президенту, что данные кандидатуры «проверили разносторонне» и «со всеми структурами». Одобрил кандидатуры и глава КГБ Валерий Вакульчик, который заверил, что это «решительные руководители, способные возглавить работу на своем участке и обеспечить выполнение задач".