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«С шефом общался через переводчик». Люди, работавшие за границей - о зарплате и трудностях
Источник материала: Tut.by
Наверняка многие задумывались о том, чтобы уехать жить и работать за границу: там и зарплаты больше, и отношение к людям другое. Так ли это? Мы пригласили людей, которые некоторое время работали в других странах. Они рассказали о том, с какими трудностями столкнулись, что понравилось, сложно ли было общаться с коллегами (некоторые даже не знали иностранного языка) и почему вернулись домой.
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Мы пригласили людей, которые некоторое время работали за границей. Они рассказали о трудностях, языковом барьере, неловких ситуациях и причинах возвращения домой.
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