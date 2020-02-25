«С шефом общался через переводчик». Люди, работавшие за границей - о зарплате и трудностях

Источник материала: Tut.by

Наверняка многие задумывались о том, чтобы уехать жить и работать за границу: там и зарплаты больше, и отношение к людям другое. Так ли это? Мы пригласили людей, которые некоторое время работали в других странах. Они рассказали о том, с какими трудностями столкнулись, что понравилось, сложно ли было общаться с коллегами (некоторые даже не знали иностранного языка) и почему вернулись домой.