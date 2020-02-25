У Volkswagen Touareg появилась «горячая» R-версия с гибридной установкой

Источник материала: Tut.by

В линейке «подзаряженных» Volkswagen, обозначаемых литерой R, появилась первая модель с заряжаемой от розетки гибридной силовой установкой — это кроссовер Touareg в третьем поколении, дебют которого состоялся в 2018 году.





Под капотом бензоэлектрического Touareg R скрывается трехлитровый V6 TSI, ассистирует которому 136-сильный электромотор — пиковая отдача установки составляет 462 л.с. и 700 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод 4Motion. Гибриду отрядили тяговую батарею емкостью 14,1 кВтч, которая установлена под полом багажника — она обеспечивает Touareg R пробег на электротяге до 43−48 км. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 5 секунд, максимальная скорость — 250 км/ч (140 км/ч при движении на электричестве).





Также предусмотрены гибридный режим движения (ДВС можно включить и для привода генератора и пополнения заряда в батарее), среди прочих доступных алгоритмов работы ездовой электроники — Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Off-road и Snow. При заказе пакета Off-Road с усиленной защитой днища появляются еще два дополнительных режима — Gravel и Sand.





От стандартных версий «заряженный» Touareg отличается более агрессивным декором, затемненной светодиодной оптикой и оригинальными 20-дюймовыми колесными дисками (опция — диаметром 21 и 22 дюйма).





В «базе» предусмотрены 12-дюймовый экран для приборов и 15-дюймовый тачскрин мультимедиа-системы, четырехзонный климат-контроль и панорамная крыша, за доплату доступны аудиосистема Dynaudio, система ночного видения и прочие опции.





Премьера Touareg R состоится на мартовском автосалоне в Женеве, вскоре после чего Volkswagen начнет прием заказов на кроссовер. Стоимость пока озвучена не была.