Горецкий РОВД: как вести себя на железнодорожном переезде

Источник материала: Горецкий вестник

С 26 февраля по 2 марта на территории Могилевской области будет проводиться комплекс профилактических мероприятий по предупреждению совершения противоправных действий на объектах железнодорожного транспорта.

Не лишним будет всем еще раз напомнить элементарные правила безопасности и основные виды нарушений, связанные с данным транспортом:

1. Забрасывание камнями окон проходящих поездов. Если камень пробил стекло насквозь и угодил в вагон, где находились люди, то хулигана ожидает наказание по ст. 339 ч.1 УК Республики Беларусь.

2. Переход железнодорожных путей в неустановленном месте — влечет штраф до 2 БВ (ст. 18.3 ч. 5 КоАП РБ).

3. Наложение посторонних предметов (камней, палок, металлических предметов), которые могут вызвать нарушение движения поездов, наказывается штрафом от 2 до 10 БВ (ст. 18.3 ч. 1 КоАП РБ). Если же эта хулиганская выходка повлекла за собой крушение поезда, то грозит ст. 309 УК Республики Беларусь.

4. Выбрасывание мусора и иных предметов из окон и дверей транспортного средства — влечет наложение штрафа от 1 до 2 БВ (ст. 18.4 ч. 2 КоАП).

5. Распитие спиртных напитков в общественном месте. Если к данной ответственности нарушитель привлекается впервые, то дело может ограничиться штрафом до 8 БВ (ч. 1 ст. 17.3 КоАП РБ), если повторно в течение года — от 2 до 15 БВ или административным арестом (ч. 3 ст. 17.3 КоАП РБ).

6. Самовольная без надобности остановка поезда срывом стоп крана, либо другим путем — влечет наложение штрафа в размере от 0,6 до 3 БВ (ст. 18.4 ч. 1 КоАП РБ). Если же при экстренном торможении транспорта кто-нибудь из пассажиров пострадал или получил менее тяжкие телесные повреждения, то наказание назначается по статье 312 УК Республики Беларусь.

7. Если вам надоело стоять на железнодорожном переезде, на запрещающем сигнале светофора, и вы со злости разбили переездную сигнализацию — вам грозит штраф от 20 до 50 БВ за повреждение железнодорожных путей, путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи (ст. 18.3 ч. 2 КоАП РБ). В том случае, если произошло умышленное повреждение средств данного транспорта и это повлекло тяжелые последствия, приведшие, например, к крушению поезда, отвечать придется по ст. 309 УК Республики Беларусь.

8. Если водитель транспортного средства нарушил правила проезда железнодорожного переезда, то ему грозит штраф в от 2 до 4 БВ (ст.18.15 КоАП РБ).

Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах. При этом нужно пользоваться специальными мостами, тоннелями, переездами. Перед переходом по пешеходному настилу нужно убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. Если таковы увидели, следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.

Категорически запрещается: ходить по железнодорожным путям; переходить и перебегать их перед близко идущим поездом (если расстояние до него менее 400 метров). Нельзя пересекать путь сразу же после прохода транспорта одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. Переход запрещен при закрытом шлагбауме или показании красного светофора переездной сигнализации. На станциях и перегонах нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь. Запрещается проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса.

Евгений Куренков, старший инспектор ООП ООПП Горецкого РОВД