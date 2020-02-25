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Горецкий РОВД: как вести себя на железнодорожном переезде
25.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 26 февраля по 2 марта на территории Могилевской области будет проводиться комплекс профилактических мероприятий по предупреждению совершения противоправных действий на объектах железнодорожного транспорта.
Не лишним будет всем еще раз напомнить элементарные правила безопасности и основные виды нарушений, связанные с данным транспортом:
1. Забрасывание камнями окон проходящих поездов. Если камень пробил стекло насквозь и угодил в вагон, где находились люди, то хулигана ожидает наказание по ст. 339 ч.1 УК Республики Беларусь.
Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах. При этом нужно пользоваться специальными мостами, тоннелями, переездами. Перед переходом по пешеходному настилу нужно убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. Если таковы увидели, следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.
Категорически запрещается: ходить по железнодорожным путям; переходить и перебегать их перед близко идущим поездом (если расстояние до него менее 400 метров). Нельзя пересекать путь сразу же после прохода транспорта одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. Переход запрещен при закрытом шлагбауме или показании красного светофора переездной сигнализации. На станциях и перегонах нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь. Запрещается проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса.
Евгений Куренков, старший инспектор ООП ООПП Горецкого РОВД
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С 26 февраля по 2 марта на территории Могилевской области будет проводиться комплекс профилактических мероприятий по предупреждению совершения противоправных...
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