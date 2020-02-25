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Митинг у "Белнефтехима": белорусы возмущаются ростом цен на бензин

25.02.2020 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы пришли к офису компании "Белнефтехим" с вопросом - как формируются цены на топливо.

Митинг у "Белнефтехима": белорусы возмущаются ростом цен на бензин
На акцию по призыву известного блогера MozgON вышло несколько десятков человек. Прямую трансляцию ведет Белсат.

Напомним, в Беларуси уже второй год подряд регулярно дорожает бензин. Только за неполные два месяца 2020 года бензин подорожал уже восемь раз.

Эксперты отмечают, что на фоне нерешенных трудностей с поставками нефти из России «Белнефтехим» может перейти на новую схему — автомобильное топливо будет дорожать несколько раз в неделю.
 
 
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Белорусы пришли к офису компании "Белнефтехим" с вопросом - как формируются цены на топливо.
 
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