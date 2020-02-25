Власти рассказали, какой была средняя пенсия по возрасту в январе и дотянула ли она до 40% зарплаты

Источник материала: Tut.by

В январе средний размер пенсии по возрасту составил 445,9 рубля, сообщает Минтруда. Это 39,9% от средней зарплаты по стране в том же месяце.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ведомстве отмечают, что в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года средняя пенсия по возрасту выросла в номинальном выражении на 13,4%, в реальном (то есть с учетом инфляции) — на 8,3%.

Еще в 2018 году власти хотели выйти на средний размер пенсий на уровне 40% от средней зарплаты по стране, но планы пришлось перенести на 2019 год. В прошлом году допрыгнуть до этой отметки удалось в сентябре (40,3%) и ноябре (40,1%), в остальные месяцы — нет. Из-за декабрьского скачка средних зарплат, связанного с выплатой годовых премий и бонусов, средняя пенсия упала до 36%, но теперь вернулась на уровень, практически равный 40%.

Также власти задумываются о том, как сформировать комфортный уровень дохода пожилых граждан. Этому посвящена глава в проекте национальной стратегии «Достойное долголетие — 2030». В частности, власти предлагают стимулировать пожилых людей работать дальше, в том числе после наступления пенсионного возраста, и тем самым увеличивать свои выплаты после выхода на заслуженный отдых, а также копить на пенсию самим. Кроме того, собственные программы пенсионного страхования должны появляться и у крупных работодателей.