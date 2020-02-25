ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти рассказали, какой была средняя пенсия по возрасту в январе и дотянула ли она до 40% зарплаты

25.02.2020 14:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В январе средний размер пенсии по возрасту составил 445,9 рубля, сообщает Минтруда. Это 39,9% от средней зарплаты по стране в том же месяце. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В ведомстве отмечают, что в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года средняя пенсия по возрасту выросла в номинальном выражении на 13,4%, в реальном (то есть с учетом инфляции) — на 8,3%.

Еще в 2018 году власти хотели выйти на средний размер пенсий на уровне 40% от средней зарплаты по стране, но планы пришлось перенести на 2019 год. В прошлом году допрыгнуть до этой отметки удалось в сентябре (40,3%) и ноябре (40,1%), в остальные месяцы — нет. Из-за декабрьского скачка средних зарплат, связанного с выплатой годовых премий и бонусов, средняя пенсия упала до 36%, но теперь вернулась на уровень, практически равный 40%.

Также власти задумываются о том, как сформировать комфортный уровень дохода пожилых граждан. Этому посвящена глава в проекте национальной стратегии «Достойное долголетие — 2030». В частности, власти предлагают стимулировать пожилых людей работать дальше, в том числе после наступления пенсионного возраста, и тем самым увеличивать свои выплаты после выхода на заслуженный отдых, а также копить на пенсию самим. Кроме того, собственные программы пенсионного страхования должны появляться и у крупных работодателей.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинская антарктическая станция окружена «кровавым снегом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика