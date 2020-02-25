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8 Марта белоруски пробегут по проспекту Независимости

25.02.2020 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчины пробежали 23 Февраля, на очереди женщины. 8 Марта белорусок приглашают на минский легкоатлетический забег «BeautyRun». В Белорусской федерации легкой атлетики пояснили: у забега есть лимит — 5 тысяч участниц, и за полторы недели до старта осталось меньше 700 мест.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Трасса по традиции пройдет по проспекту Независимости, старт в 12.00. Зарегистрированные участницы могут пробежать на выбор 2 или 5 км. Участвовать в «BeautyRun» могут только женщины, мужчинам рекомендуют прийти в качестве группы поддержки.

По традиции, в Международный женский день среди любительниц бега организаторы выберут самые необычные бегущие команды и девушек в самых ярких нарядах.

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Теги: Минск
 
 
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8 Марта белорусок приглашают на минский легкоатлетический забег «BeautyRun». Старт - в 12.00.
 
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