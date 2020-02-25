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8 Марта белоруски пробегут по проспекту Независимости
Источник материала: Tut.by
Мужчины
Трасса по традиции пройдет по проспекту Независимости, старт в 12.00.
По традиции, в Международный женский день среди любительниц бега организаторы выберут самые необычные бегущие команды и девушек в самых ярких нарядах.
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8 Марта белорусок приглашают на минский легкоатлетический забег «BeautyRun». Старт - в 12.00.
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