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Сергей Варивода: Так лучше, чем от водки и от простуд

25.02.2020 14:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Пик Лобуче, Непал

Гималайская экспедиция переносится на год из-за коронавируса.

Ранее анонсированная альпинистская экспедиция на вершину пика Лобуче (6119м) в Непале переносится на следующий год из-за отсутствия точных сведений о степени распространения коронавируса в регионе восхождения

Решение о переносе экспедиции, которая планировалась в период 26 апреля – 10 мая текущего года, принято 22 февраля на общем собрании участников любительского альпинистского проекта «Семь вершин».

Все тринадцать участников планировавшегося восхождения на пик Лобуче (Lobuche Peak), расположенного у ледника Кхумбу в непосредственной близости от Эвереста, заслушали сообщение руководителя экспедиции Сергея Вариводы и высказали свое личное мнение.

Решение о переносе сроков альпинистского восхождения принято с учетом:

  • Информации непальских СМИ о свободном перемещении людей и товаров через совместную китайско-непальскую границу (1236 км), наличия протяженных высокогорных участков границы, пролегающих в труднодоступном горном массиве Гималаи (например, в районе Эвереста граница проходит по гребню высочайшей вершины).
  • Информации СМИ соседней Индии о введении особого контроля за въездом граждан с территории Непала и создании специальных мониторинговых групп для проведения диагностики населения страны, проживающего непосредственно у границы с Непалом.
  • Информации СМИ об отсутствии у органов здравоохранения Непала средств диагностики короновируса на фоне сообщений о множестве заболевших с признаками вирусной инфекции.

Учитывая специфику организации высотных альпинистских экспедиций, связанную с необходимостью найма значительного количества носильщиков и иного обслуживающего персонала из числа местного населения высокогорных деревень, совместного проживания в хижинах и палатках, многодневного общения в период проведения экспедиции, белорусские альпинисты оценивают, как высокий, риск общения с инфицированными местными жителями.

Организаторы восхождения на непальской стороне информацию о состоянии ситуации с распространением коронавируса не предоставили.

Компания-авиаперевозчик аннулировала билеты участников экспедиции без взимания штрафа.

Возможно, опасения относительно риска инфицирования в период экспедиции в условиях информационного голода являются завышенными. Однако, альпинисты во всем мире идут на осознанный риск при совершении высотных восхождений. Горная болезнь, лавины, камнепады, ледовые трещины, срывы со склона – вот далеко не полный перечень инцидентов, о последствиях которых В. Высоцкий пел «да, пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря…», а вот от «простуды» обидно как-то…

 
 
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Гималайская экспедиция переносится на год из-за коронавируса.
 
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