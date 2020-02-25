ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненские таможенники предотвратили незаконный вывоз раритетных книг (+видео)

25.02.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Незаконный вывоз с территории Евразийского экономического союза 15 книг, представляющих культурную ценность, предотвращен таможенниками в пункте пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Гродненские таможенники предотвратили незаконный вывоз раритетных книг (+видео)

Гражданин Польши пересекал границу в качестве пассажира легкового авто. Мужчина заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному декларированию. Однако во время таможенного контроля в его багаже было обнаружено 15 книг, изданных в Варшаве, Плоцке и Санкт-Петербурге в начале XIX и XX века. Самое раннее издание датировано 1822 годом.

По результатам экспертизы Таможенной лаборатории, книги представляют культурную ценность, а значит, возможны к вывозу с территории ЕАЭС только при наличии разрешительных документов.

В отношении гражданина Польши начат административный процесс. На книги, предварительная оценочная стоимость которых составила более Br1,3 тыс., наложен арест.

Источник: БелТА
Фото Гродненской региональной таможни

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незаконный вывоз с территории Евразийского экономического союза 15 книг, представляющих культурную ценность, предотвращен таможенниками в пункте пропуска...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за Covid-19 в Венеции отменили съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика