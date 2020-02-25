Гродненские таможенники предотвратили незаконный вывоз раритетных книг (+видео)

Источник материала: Полымя

Незаконный вывоз с территории Евразийского экономического союза 15 книг, представляющих культурную ценность, предотвращен таможенниками в пункте пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.





Гражданин Польши пересекал границу в качестве пассажира легкового авто. Мужчина заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному декларированию. Однако во время таможенного контроля в его багаже было обнаружено 15 книг, изданных в Варшаве, Плоцке и Санкт-Петербурге в начале XIX и XX века. Самое раннее издание датировано 1822 годом.

По результатам экспертизы Таможенной лаборатории, книги представляют культурную ценность, а значит, возможны к вывозу с территории ЕАЭС только при наличии разрешительных документов.

В отношении гражданина Польши начат административный процесс. На книги, предварительная оценочная стоимость которых составила более Br1,3 тыс., наложен арест.

Источник: БелТА

Фото Гродненской региональной таможни

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