Сами накопили или государство помогло? За чей счет путешествуют европейские пенсионеры

Источник материала: Новости Волковыска

Не так давно на сайте Минтруда и социальной защиты населения прошла онлайн-конференция по вопросам пенсионного обеспечения. В числе прочего у чиновников спросили, реально ли, по их мнению, прожить на 400 рублей в месяц. Не путешествовать, как европейские пенсионеры, а просто нормально жить. В ответ замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков справедливо заметил, что размер пенсий определяется экономическими возможностями, а также не очень справедливо заявил, что европейские пенсионеры путешествуют за счет личных пенсионных накоплений.

Так ли это на самом деле? Давайте подумаем.





Дания

Пенсия датчанина складывается из двух частей. Первая часть – так называемая народная пенсия, ее платят за счет средств бюджета всем гражданам, проживающим в стране. Источник этих средств – налоги.

Вторая часть – трудовая пенсия, которая выплачивается за счет средств пенсионного фонда всем работающим жителям страны. Источник средств пенсионного фонда – обязательные страховые взносы. В целом они составляют 12% от ежемесячной зарплаты, при этом 4% платит работник, 8% – наниматель.

Размер народной пенсии зависит от того, сколько человек прожил в Дании, одинок он или нет, имеет ли сбережения и пр. В зависимости от этих же обстоятельств пенсионерам положены субсидии на оплату жилья, лекарств и прочих нужд. Размер трудовой пенсии логично зависит от размера заработной платы.

Система общих начислений в итоге запутанная и местами кажется нелогичной, однако важно, что в среднем пенсия датчан за счет «народных» и трудовых выплат составляет 2800 долларов США в эквиваленте. Возможно, вы удивитесь, но для жизни в Дании это не такая уж и огромная сумма – цены там сильно кусаются. А вот для регулярных путешествий, в том числе по далеким и экзотическим странам, денег вполне хватит. Мало где дороже, чем в Дании. Пожалуй, путешествовать даже выгодно.





Германия

Основой немецкой пенсионной системы является государственная пенсия. Формируется она за счет поступлений работающих граждан: на страховые взносы направляется 18,6% заработной платы, половину из которых платит непосредственно будущий пенсионер, а другую половину – работодатель. При этом существует предельный размер заработка, после которого платить страховые взносы уже не нужно. Если зарплата человека превышает 6500 евро – то упомянутые 18,6% будут удерживаться только от суммы 6500 и ни центом больше.

Размер стандартной государственной пенсии немного отличается на западе и востоке страны и составляет примерно 1350 евро. Однако на практике большинство пенсионеров получает меньше, потому что мало кому удается полностью отработать необходимый стаж – 45 лет. В результате средняя пенсия мужчины составляет примерно 1150 евро, а средняя пенсия женщины – 600 евро в бывшей Западной Германии и 900 евро – в бывшей Восточной. Сумма зависит от стажа работы и размера заработка – чем больше страховых взносов сделал работник, тем больше будет его пенсия.

Опять же, для благополучной Германии сумма невелика. Но для стран победнее – вполне существенна. Вот и ответ на вопрос, почему многие немецкие пенсионеры перебираются жить в страны Восточной Европы и Азию. Для примера, в 2017 году число немецких пенсионеров, проживающих в Венгрии, выросло на 7,5%, в Таиланде – на 6%.





Норвегия

Пенсия в Норвегии имеет две основных составляющих. Первая – Национальная система страхования Норвегии, она обеспечивает выплату пенсий по возрасту. Вторая составляющая – профессиональные пенсионные планы, за счет которых формируются надбавки для тех, кто работал. Работники по найму направляют на страховые взносы 8,2% своего дохода, самозанятые – 11,4%. Предприятия тоже делают отчисления за своих работников – в зависимости от региона размер этих отчислений может достигать 14,1% от зарплаты. Если же зарплата превышает определенный уровень, работодатель дополнительно уплачивает еще 12,5%.

В конечном итоге все, опять же, зависит от трудового стажа, уровня доходов, семейного положения и пр., однако важно, что размер минимальной пенсии составляет примерно 1660 долларов в месяц, а средняя пенсия находится на уровне 2500 долларов.

При этом предусмотрительные норвежцы давно создали специальный фонд, призванный в том числе обеспечивать достойную старость будущим поколениям. Фонд формируется за счет доходов от экспорта нефти и сейчас его размер составляет около 1 трлн долларов. Дополнительный доход фонда формируется за счет инвестиций: ему принадлежит 1% мирового акционерного капитала, что делает этот фонд крупнейшим акционером на планете.





Великобритания

В Великобритании пенсия тоже может состоять из двух частей. Первая – государственная, она выплачивается всем жителям страны, достигшим определенного возраста, независимо от их стража, размера зарплаты и пр. за счет средств национального страхового фонда. Фонд, в свою очередь, формируется за счет взносов работающего населения: 10% от своего заработка уплачивают работники, 11,9% – их работодатель.

Размер такой государственной пенсии составляет 119,3 фунта в неделю для тех, кто вышел на пенсию до 6 апреля 2016 года и 151,25 фунта в неделю для тех, кто стал пенсионером после указанной даты. В среднем выходит примерно 680 и 860 долларов в месяц соответственно.

Вторая возможная часть – профессиональная пенсия, которая выплачивается за счет средств пенсионных фондов, формируемых на базе предприятий. Работник может ежемесячно перечислять в такой фонд до 5% от своей зарплаты, и тогда итоговая сумма пенсии с учетом обязательной государственной выплаты сильно возрастет. Однако взносы в такие пенсионные фонды являются добровольными, работник может от них отказаться, таким образом, размер гарантированной выплаты от государства составляет 680 или 860 долларов в месяц в зависимости от того, когда человек вышел на пенсию.





Польша

В Польше взносы на пенсионное страхование составляют 19,52% от заработной платы работника, при этом половину этой суммы оплачивает работник, а половину перечисляет работодатель. Примерно 2/3 от общей суммы взноса каждого работника направляется в государственную систему социального страхования и используется для выплат пенсий тем, кто уже стал пенсионером. А треть денег идет в специальные фонды, которые инвестируют накопленный капитал и тем самым его приумножают. Средняя пенсия в Польше составляет около 450 долларов.





В Беларуси взносы в Фонд социальной защиты населения составляют 35% от зарплаты работника, из которых 34% перечисляет работодатель, а 1% – сам работник. Это больше, чем во всех перечисленных примерах. Сопоставимую сумму страховых взносов платят, например, в Италии – 33% от зарплаты. Но там средняя пенсия составляет 1200 евро, в то время как в Беларуси – 200 долларов.

К слову, во всех перечисленных странах работают и добровольные системы пенсионного страхования, о которых говорил замминистра Валерий Ковальков. Приведенные выше цифры такие накопления не учитывают – речь идет лишь о том, что платит старикам государство в обмен на налоги и обязательные страховые взносы. Так могут ли европейские пенсионеры путешествовать за счет этих выплат, или на благополучную старость им приходится копить самостоятельно? Оставим этот вопрос без ответа.