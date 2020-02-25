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Ежик Спайки стал талисманом ЧМ-2021 по хоккею
25.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси утвердили официального талисмана ЧМ-2021 по хоккею. Им стал ежик по имени Спайки, передает «МИР 24».
«Маленький, но удаленький – так же, как Латвия и Беларусь. Мы не можем гордиться, что мы большие хоккейные страны. Но в истории и Латвия, и Беларусь многое сделали для хоккея. Думаю, еж в 2021 году сделает сюрприз», – отметил руководитель оргкомитета турнира в Латвии Эдгарс Бунцис.
Всего на звание главного символа турнира претендовало более ста работ. В состав жюри вошли четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис и руководитель оргкомитета турнира в ЛР Эдгарс Бунцис.
Напомним, Беларусь и Латвия получили право совместного проведения ЧМ по хоккею на конгрессе ИИХФ в мае 2017 года.
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В общей сложности на звание главного символа турнира претендовало более ста работ.
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