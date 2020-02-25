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Ежик Спайки стал талисманом ЧМ-2021 по хоккею

25.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси утвердили официального талисмана ЧМ-2021 по хоккею. Им стал ежик по имени Спайки, передает «МИР 24».

«Мы хотели сделать символ чемпионата любимчиком всех болельщиков и тех, кто равнодушен к игре, еж – наш герой. Проецируя его характер и свойства на хоккейную площадку, мы увидели, что образ ежа очень хорошо подходит для обеих наших сборных: трудолюбивые, быстрые, ловкие, способные в нужный момент дать отпор на спортивной арене», – рассказал директор креативного агентства Никита Устинович.

«Маленький, но удаленький – так же, как Латвия и Беларусь. Мы не можем гордиться, что мы большие хоккейные страны. Но в истории и Латвия, и Беларусь многое сделали для хоккея. Думаю, еж в 2021 году сделает сюрприз», – отметил руководитель оргкомитета турнира в Латвии Эдгарс Бунцис.

Всего на звание главного символа турнира претендовало более ста работ. В состав жюри вошли четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис и руководитель оргкомитета турнира в ЛР Эдгарс Бунцис.

Напомним, Беларусь и Латвия получили право совместного проведения ЧМ по хоккею на конгрессе ИИХФ в мае 2017 года.



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В общей сложности на звание главного символа турнира претендовало более ста работ.
 
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