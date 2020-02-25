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Дубровенский РОВД признан одним из лучших в Витебской области районным отделом внутренних дел

25.02.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенский РОВД признан одним из лучших в Витебской области районным отделом внутренних дел

На коллегии управления внутренних дел Витебской области подведены итоги работы за прошлый год. Дубровенский РОВД признан одним из лучших в Витебской области районным отделом внутренних дел.
За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности Дубровенскому РОВД вручена переходящая награда «Святой Георгий — Награда управления внутренних дел Витебского облисполкома». Помимо заслуженного признания, коллективу районного отдела вручен служебный автомобиль.
Как отметил Андрей Синюкович, начальник Дубровенского РОВД, это заслуженная награда и признание профессионализма всего коллектива, работавшего максимально эффективно на протяжении года.
— В 2019 году принятые отделом внутренних дел меры позволили не допустить осложнения обстановки в Дубровенском регионе, обеспечить охрану правопорядка и надлежащий уровень общественной без¬опасности, — сказал начальник. — Криминогенная обстановка в целом характеризуется стабильностью и наличием ряда положительных тенденций в ее динамике, и с учетом складывающейся социальной, экономической и политической обстановки, на предстоящий период предпосылок к резкому осложнению оперативной обстановки не имеется.

СПРАВОЧНО.
Общественная награда «Святой Георгий — Награда управления внутренних дел Витебского облисполкома» учреждена по инициативе офицерского собрания УВД в канун 100-летнего юбилея белорусской милиции. Символом стал образ Святого Георгия, во¬площенный в бронзовой статуэтке. Помимо заслуженной награды милицейские коллективы получают в подарок новые служебные автомобили. По положению о конкурсе, если в течение пяти лет ОВД будет признаваться лучшим, то награда «Святой Георгий» останется ему навсегда и отдел внесут в Книгу почета УВД.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.
На снимке: заслуженная награда в руках начальника Дубровенского РОВД Андрея Синюковича.

 
 
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На коллегии управления внутренних дел Витебской области подведены итоги работы за прошлый год. Дубровенский РОВД признан одним из лучших в
 
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