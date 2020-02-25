ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Езерский: СМИ должны адекватно и оперативно принимать вызовы на информационном поле

25.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

СМИ должны адекватно и оперативно принимать вызовы на информационном поле. Такое мнение высказал журналистам начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский перед заседанием коллегии отрасли по итогам работы в 2019 году и приоритетным направлениям на 2020-й, передает корреспондент БЕЛТА.

Езерский: СМИ должны адекватно и оперативно принимать вызовы на информационном поле

Денис Езерский обратил внимание на неоднозначную ситуацию, сложившуюся в республике на информационном поле. «Не секрет, что в настоящее время на интернет-ресурсах развернулась информационная война. Отдельные граждане из ситуаций и проектов, которые не предвещали информационной шумихи и резонанса, создают сомнительную сенсацию. Они в штыки воспринимают разные реализуемые в регионе проекты и пытаются навязать другим людям свою точку зрения с позиции «что бы ни делалось — все плохо». Это недопустимо», — подчеркнул он.

Начальник главного управления ориентировал идеологов и представителей средств массовой информации адекватно принимать эти вызовы, своевременно реагировать и давать отпор. «Ведь зачастую информация, публикуемая в том числе в некоторых Telegram-каналах и порталах, не соответствует действительности», — пояснил он.

Оценивая работу в 2019 году, главный идеолог области подчеркнул, что он был насыщен яркими событиями. «Гомельская область достойно справилась со своими задачами. 2020-й также обещает быть интересным с точки зрения мероприятий и предстоящей политической кампании», — резюмировал Денис Езерский.

Белта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СМИ должны адекватно и оперативно принимать вызовы на информационном поле. Такое мнение высказал журналистам начальник главного управления...
 
Новости дня
Новости разные
 
AND BREAD “BREATHED” OXYGEN
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика