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15 долларов за баррель. Беларусь и Россия договорились о размере компенсации за «грязную нефть»
25.02.2020 16:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: incrussia.ru
Стороны подписали протокол о компенсации, которую Россия выплатит Беларуси за поставки загрязненной хлорорганикой российской нефти по трубопроводу "Дружба" в прошлом году.
Компенсация будет производиться из расчета 15 долларов за баррель. Об этом 25 февраля рассказал глава концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
"Подписан протокол о том, что российская сторона готова компенсировать", - цитирует Сизова
Беларусь получит компенсацию, аналогичную контрагентам России из Польши, Венгрии, Словакии и Чехии, пояснил Сизов. По словам руководителя «Белнефтехима», о размере компенсации, которую Россия предоставила европейским компаниям, белорусская сторона узнала из открытых источников.
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Стороны подписали протокол о компенсации, которую Россия выплатит Беларуси за поставки загрязненной хлорорганикой российской нефти по трубопроводу "Дружба" в...
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