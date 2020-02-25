15 долларов за баррель. Беларусь и Россия договорились о размере компенсации за «грязную нефть»

Источник материала: Ежедневник

фото: incrussia.ru

Стороны подписали протокол о компенсации, которую Россия выплатит Беларуси за поставки загрязненной хлорорганикой российской нефти по трубопроводу "Дружба" в прошлом году.

Компенсация будет производиться из расчета 15 долларов за баррель. Об этом 25 февраля рассказал глава концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

"Подписан протокол о том, что российская сторона готова компенсировать", - цитирует Сизова ТАСС .

Беларусь получит компенсацию, аналогичную контрагентам России из Польши, Венгрии, Словакии и Чехии, пояснил Сизов. По словам руководителя «Белнефтехима», о размере компенсации, которую Россия предоставила европейским компаниям, белорусская сторона узнала из открытых источников.