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Лукашенко назначил первых замов в КГБ и МВД
25.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новые назначения в Беларуси. Президент страны Александр Лукашенко сменил первых заместителей руководителей в Министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности. В МВД эту должность займет Геннадий Казакевич, в КГБ – Сергей Теребов. Оба офицера пошли в своих ведомствах на повышение, передает телеканал «МИР 24».
Защитить белорусов и не допустить влияния извне – вот ключевые задачи, которые президент поставил перед офицерами.
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В МВД эту должность займет Геннадий Казакевич, а в КГБ – Сергей Теребов. Оба офицера пошли в своих ведомствах на повышение.
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