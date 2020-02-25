Лукашенко назначил первых замов в КГБ и МВД

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые назначения в Беларуси. Президент страны Александр Лукашенко сменил первых заместителей руководителей в Министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности. В МВД эту должность займет Геннадий Казакевич, в КГБ – Сергей Теребов. Оба офицера пошли в своих ведомствах на повышение, передает телеканал «МИР 24».

«Мы же говорим «свежая кровь», «свежая кровь». Ну, так давайте людей назначать профессионалов или со стороны, чтобы не было круговой поруки. Кадры должны обновляться, но ни в коем случае не тащить за собой шлейф тех людей, с которыми ты когда-то служил», – сказал Лукашенко.

Защитить белорусов и не допустить влияния извне – вот ключевые задачи, которые президент поставил перед офицерами.