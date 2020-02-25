Ищем фольклор! Студентка академии музыки изучает обряды деревень

Источник материала: Аргументы и факты

Знакомьтесь, это Лада - 23-летняя студентка академии музыки. Она родилась и отучилась в Барановичах, а потом переехала в Минск, чтобы стать музыкантом и композитором. Лада рассказала «АиФ» про фольклорные экспедиции студентов, мышление музыканта и любовь к ирландским танцам.



Лада. Фото из архива героини.

«Пою, играю, сочиняю»

- Я любила музыку с детства. Однажды пришла к маме и сказала, что хочу играть на фортепиано. Она отвела меня к своей подруге - учительнице по фортепиано. С ней я готовилась к поступлению в барановичскую музыкальную школу. Но сначала меня не хотели брать туда из-за моих маленьких ручек. Преподаватели думали, что я многое не смогу сыграть. Однако я доказала обратное, и меня приняли.

В музыкальной школе я пела в хоре, училась по классу фортепиано. Потом поступила в музыкальный колледж в Барановичах, отучилась там четыре года. В 19 лет подала документы в Белорусскую государственную академию музыки (БГАМ) на фортепианный и композиторско-музыковедческий факультет. Чтобы поступить, нужно было сдать экзамены и по фортепиано, и по композиции. А ведь у исполнителя один тип мышления, а у композитора - другой. В академии требовалось наличие определенных знаний и комплексного восприятия музыки, а я скорее практик, чем теоретик. Зато благодаря навыку игры понимала специфику инструмента и его возможности. Мне проще было написать композицию для фортепиано. В итоге я хорошо подготовилась к экзаменам и стала студенткой академии.

Учебное заведение не только дает профессиональные навыки, но и учит ответственности, принятию решений. На 4-м курсе у меня возникло больше желания творить, изучать теорию. Я веду активную жизнь и совмещаю дневное обучение с двумя работами. На первой даю уроки фортепиано для детей, а на другой - работаю аккомпаниатором во время занятий ирландскими танцами во Дворце детей и молодежи.



Фото из архива героини.

Собиратели фольклора

Летом в академии проходит фольклорная практика. Студенты вместе с преподавателями отправляются в недельную экспедицию в определенный район, обычаи которого ещё не исследованы.

Наша задача - не только собрать материал, но и расшифровать его. Обряды можно вкратце описать на белорусском языке, а с песнями всё не так просто. Нужно записывать их на диалекте. Что слышишь - то пишешь. А язык в каждой деревне специфический. Иногда не понимаешь: это точно белорусский? Некоторые деревни находятся друг от друга всего в трёх километрах, а говоры людей различаются! И традиции разные: на Коляды полагается ходить со звездой на шесте, а количество лучей у неё от места к месту разнится. А ещё на одну мелодию могут быть положены разные тексты, а на один текст - разные мелодии. Например, я слышала несколько вариантов мелодий на «Купалинку».



Фото из архива героини.

На 1-м курсе мы выезжали в агрогородок Высокое в Бресткой области. Он находится рядом с границей Польши. Мы разбивались на группы и несколько дней ездили с преподавателями по деревням. Брали видеокамеры и диктофоны, записывали встречи для архива. Материала всегда много! Приезжали в клубы и дома культуры, где собирались наши рассказчики, ходили к ним в гости, расспрашивали. Мне было интересно узнать, что в Беларуси ещё есть люди, которые чтут и соблюдают обычаи предков.

На 2-м курсе мы ездили в Калинковичи Гомельской области, где произошел забавный случай. Раньше преподаватели общались с одной женщиной из агрогородка, но потом потеряли с ней связь на полгода. Так, мы поехали в Калинковичи, зная только имя той женщины. Мы даже не были уверены, жива ли она. Когда приехали в агрогородок, зашли в продуктовый магазин, чтобы купить воды. На улице дождь, куда идти - непонятно. И тогда преподавательница спросила продавщицу, не знает ли она нашу потенциальную собеседницу. Продавщица ответила: «Конечно, знаю! Она только что здесь еду покупала. В двух шагах от магазина живет». Мы так обрадовались! Побежали к ней, она нам много чего рассказала и красиво спела.

Пора ехать в Мстиславль! Костёлы, рыцари и танцы Подробнее

Наши фольклорные поездки пропитаны духом времени. Встречи с хранителями обычаев всегда эмоциональные. Ведь, когда пожилые люди рассказывают свои воспоминания, они словно проживают их заново - со слезами или улыбкой.

Что дальше?

Я ни разу не пожалела о выборе деятельности и чувствую себя на своем месте. Всегда хотела связать жизнь с музыкой, но ещё шесть лет назад не знала, чем конкретно буду заниматься. Сейчас хочу писать музыку для фильмов и видеоигр. Мне уже удалось написать саундтрек для короткометражного фильма режиссера из Барановичей.