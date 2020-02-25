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Беларусь и США намерены вместе бороться с международной наркопреступностью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и США объединяют усилия в борьбе с оборотом наркотиков. 25 февраля подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для экспертов двух стран это соглашение открывает дополнительные возможности по исследованию новых веществ, отслеживанию их трафика по международным каналам. Более того, американских коллег заинтересовал наш опыт по внесению ранее неизвестных веществ в список запрещенных. В то время, как во всем мире на это уходит от полугода до полутора лет, в Беларуси – всего сутки-двое.
Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Госкомитетом судебных экспертиз нашей страны ежегодно проводится около 10 тысяч исследований наркотиков. Каждое из них требует от специалистов высокой квалификации. Стажировка экспертов – это еще одна возможность, предусмотренная меморандумом.
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Новости Беларуси. Беларусь и США объединяют усилия в борьбе с оборотом наркотиков. 25 февраля подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе Новости...
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