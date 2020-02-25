ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и США намерены вместе бороться с международной наркопреступностью

25.02.2020 16:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и США объединяют усилия в борьбе с оборотом наркотиков. 25 февраля подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь и США намерены вместе бороться с международной наркопреступностью

Для экспертов двух стран это соглашение открывает дополнительные возможности по исследованию новых веществ, отслеживанию их трафика по международным каналам. Более того, американских коллег заинтересовал наш опыт по внесению ранее неизвестных веществ в список запрещенных. В то время, как во всем мире на это уходит от полугода до полутора лет, в Беларуси – всего сутки-двое.  

Беларусь и США намерены вместе бороться с международной наркопреступностью

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Самое главное – создана уникальная система (это подтверждают наши американские коллеги), которая существует только в Республике Беларусь. Она связана с профилактикой появления у нас новых, неподконтрольных веществ. С апреля 2014 года она действует у нас, и с этого периода не было ни одного факта появления в Беларуси новых, неподконтрольных веществ, хотя во всем мире это очень серьезная проблема.  

Беларусь и США намерены вместе бороться с международной наркопреступностью


Майкл П. Новакоски, и. о. регионального директора по региону Среднего Востока Агентства по борьбе с наркотиками США:    
Для Соединенных Штатов сегодня особую опасность представляют героин, фентанил и различные опиоиды. После подписания меморандума мы сможем объединить наши усилия, обмениваться информацией и передовым опытом в борьбе с международной наркопреступностью.

Беларусь и США намерены вместе бороться с международной наркопреступностью

Госкомитетом судебных экспертиз нашей страны ежегодно проводится около 10 тысяч исследований наркотиков. Каждое из них требует от специалистов высокой квалификации. Стажировка экспертов – это еще одна возможность, предусмотренная меморандумом.   

Люди в материале: Андрей Швед, Майкл П. Новакоски

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и США объединяют усилия в борьбе с оборотом наркотиков. 25 февраля подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Греки устроили массовые беспорядки из-за строительства лагеря для мигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика