ГКСЭ: экспертизы радиоэлектронных устройств и электробытовых приборов

Источник материала: Асiповiцкi край

Сегодня любой из нас является пользователем многочисленных электронных приборов, без которых мы уже не можем представить нашу жизнь. Однако, как и любая техника, компьютеры, смартфоны и прочие гаджеты со временем ломаются или, что еще хуже, с недостатком может оказаться совершенно новое электронное устройство. Попытки доказать продавцу наличие неисправности в проданном товаре не всегда бывают успешными, ведь не у всех граждан хватает специальных технических знаний. Тогда им остается, как говорится, обивать пороги, чтобы защитить свои права.

С такой проблемой не так давно столкнулась и 40-летняя могилевчанка, став обладательницей новенького смартфона, к слову, недешевого. Однако радость от покупки длилась недолго. В процессе непродолжительной эксплуатации проявился недостаток: телефон зависал при приеме звонка. Женщина обратилась в магазин, чтобы обменять свой неисправный смартфон, однако сервисный центр не подтвердил наличие неисправности. Получив от продавца отказ вместо нового телефона, могилевчанка решила провести независимую экспертизу и обратилась в управление Государственного комитета судебных экспертиз. Эксперты, разработав специальную методику, провели исследование и пришли к выводу, что в телефоне действительно имеется неисправность — а именно заводской брак. Теперь, имея на руках заключение эксперта, женщина может смело обращаться в суд — она уверена, что правда на ее стороне.

Вот другой случай: 65-летний могилевчанин, купив кнопочный телефон старой модели, целый год боролся с ним, а заодно и с продавцом, а все потому что «капризный» аппарат не доставлял смс-сообщения. Раз пять мужчина обращался в магазин с просьбой отремонтировать его телефон. Аппарат несколько раз отправляли в сервисный центр, однако сообщения он все равно не отправлял. Со стойким желанием выяснить причину неисправности, могилевчанин обратился к экспертам. Выслушав заявителя и осмотрев аппарат, специалисты и без проведения экспертизы пришли к элементарному решению проблемы: достаточно изменить настройки телефона! Убедившись, что смс-ки наконец-то стали отправляться, довольный мужчина от всей души благодарил экспертов.

Использование экспертами достижений современной науки и техники может сослужить хорошую службу и защитить интересы граждан в сложных жизненных ситуациях, даже когда они кажутся неразрешимыми. Например, если нужно восстановить удаленную информацию с телефона, планшета, жесткого диска компьютера, карты памяти, получить доступ к запароленному телефону, узнать информацию, в том числе удаленную, из мессенджеров. Все это возможно в рамках проведения экспертизы радиоэлектронных устройств и электробытовых приборов.

Максим Шкредов,

заместитель начальника отдела технических экспертиз УГКСЭ по Могилевской области.