Более 7000 рабочих мест и открытый слет на Августовском канале. Каким будет студотрядовское движение на Гродненщине в этом году?

Источник материала: Вороновская газета





5 марта во всех регионах страны стартует общереспубликанская акция «Выбираем студотряд!». Она пройдет в формате единого дня открытых дверей во всех штабах трудовых дел первичных организаций ОО «БРСМ» учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования.





Сейчас в регионе предлагают 7 направлений работы по строительному, сельскохозяйственному, педагогическому, экологическому, медицинскому, производственному, сервисному профилям. Сюда включены десятки специальностей – это вожатые, продавцы, экскурсоводы, медсестры и другие. В прошлом трудовом семестре пользовались популярностью у молодежи такие виды работ, как уборка урожая и строительство.

В этом году одним из первых на Гродненщине приступил к работе экологический студенческий отряд имени Павла Ивановича Батова. С 17 февраля 19 ребят задействованы на лесокультурных работах по сбору шишек в ГЛХУ «Слонимский лесхоз». Следующий отряд в количестве 18 человек приступит к работе в начале марта. Этот экологический отряд будет назван в честь Героя Советского Союза Павла Ильича Жданова.





– Наша цель – предложить работу каждому желающему молодому человеку в его свободное время, – рассказала первый секретарь областного комитета ОО «БРСМ» Анна Саросек. – Решением Гродненского областного исполнительного комитета утвержден перечень объектов, видов работ и количество человек для студенческих отрядов на 2020 год. Он содержит предложения по 240 объектам на общее количество 7036 рабочих мест.

В этом году продолжаются работы на объектах социальной инфраструктуры в Островце, которым присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.

Студенческие отряды приступят к работе и на объекте «Реконструкция комплекса зданий УЗ «Городская клиническая больница № 3 г.Гродно» под Гродненский областной клинический онкологический диспансер», которому решением Гродненского облисполкома присвоен статус областной молодежной стройки.





В областном комитете продолжат сотрудничество с российскими и молдавскими работодателями, а также планируют расширять географию студотрядовского движения за пределами Беларуси. Ко Дню студенческих отрядов, который отмечается 1 августа, Гродненский ОК ОО «БРСМ» планирует провести областной слет «Живи студотрядом» на Августовском канале и пригласить отряды из Российской Федерации.





– Мы возрождаем, восстанавливаем исторические названия студенческих отрядов, приумножаем лучшие традиции студотрядовского движения. В год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне будет продолжена патриотическая акция «Их именами названы студенческие отряды», – отметила Анна Саросек. – Она направлена на формирование нравственных ориентиров на примере героев-освободителей, воспитание патриотического отношения к героическому прошлому Республики Беларусь среди участников студенческих отрядов.

В 2019 году 271 студенческий отряд, работавший на социально-значимых объектах Гродно и Гродненской области, с гордостью носил имена Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, комсомольцев, участников Великой Отечественной войны.

Участники студенческих отрядов помимо основной работы оказывают помощь в благоустройстве мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной Войны, воинов-интернационалистов и гражданского населения.





Подать заявку в студенческий отряд и обратиться за дополнительной информацией можно в каждый территориальный комитет ОО «БРСМ».

Юлия ТИМОЩУК

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/