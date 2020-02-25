ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К «Белнефтехиму» пришли недовольные ценниками на АЗС. Концерн: «Цены не растут, а изменяются»

25.02.2020 18:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Днем 25 февраля возле здания концерна «Белнефтехим» в Минске собралась толпа людей. Главная цель собравшихся — выяснить, почему растут цены на бензин и когда это прекратится. Но уникальность именно этого стихийного волнения в том, что к людям вышло руководство концерна.


Справа — зампред концерна Владимир Сизов

Накануне белорусский блогер Владимир Цыганович записал видеообращение и выложил его на свой канал в YouTube. Мужчина предложил всем, кого волнует рост цен на топливо в стране, собраться 25 февраля возле здания концерна «Белнефтехим» в Минске: пообщаться с руководством о стоимости топлива и высказать недовольство ситуацией.

В обозначенное время к крыльцу здания концерна пришли не только недовольные ценами на заправках граждане, но и работники концерна, в том числе руководство — заместитель председателя Владимир Сизов.

— Давайте не будем терять время. В адрес концерна поступило публичное обращение и наш коллектив на него откликнулся. Вы публично критично сообщили, что с одной стороны — народ белорусский, а с другой — мы, сотрудники концерна. Но я не считаю, что мы по разные сторонам. Хотя сейчас рабочий день, мы вышли с вами пообщаться, — обратился к людям Владимир Сизов.

— Скажите, кто согласен с политикой концерна, чтобы каждую неделю на одну копейку поднимать цену на топливо? — задал вопрос активный гражданин со стороны недовольных.

В ответ половина толпы подняла руки.

— Это же сотрудники концерна, они обманывают! — выкрикнула пожилая женщина.

— Ну тогда поднимите руки, кто не согласен, чтобы цены на топливо росли? — на этот раз руки подняла другая половина присутствующих. — Народ не согласен!


Блогер Владимир Цыганович

Тут к собравшимся присоединился опоздавший инициатор встречи, блогер Владимир Цыганович. Он предложил переместиться в здание и поговорить там. Но эта идея одобрения у представителей концерна не получила, а потому разговор шел на улице. Беседа получилась весьма эмоциональной, собравшиеся спорили, срывались на крик, при этом получить конкретные ответы на свои вопросы оппоненты не всегда успевали — в разговор вклинивались другие.

— Вам интересно, куда тратятся деньги от продажи белорусских нефтепродуктов? — крикнул в сторону толпы блогер — и получив одобрительно «да», обратился к Сизову. — Вы не рассказываете об этом. Я посмотрел по ценам на топливо: на 1 января 2019 года по отношению к 1 января 2018 года цена на топливо в долларах выросла на 10%, а 1 января 2020 года по отношению к 1 января 2019 года — на 17%. В это время мировая цена где-то была ниже, где-то выше, но принципиальных скачков не было. Так с чем же связано тогда подорожание и когда это прекратится? <…> Будет ли ответственный человек за рост цен? <…> Почему в Америке бензин стоит 80 центов, при этом у них зарплата выше, налоги выше?

— А знаете, что делали люди, когда в Америке был кризис и стоимость топлива подскочила в три раза? На работу ездили вскладчину, — ответил кто-то из работников концерна.

— Я вам скажу, сколько я трачу денег на бензин — так вы обалдеете! — крикнул мужчина из толпы.


— Я не хочу, чтобы вы публичное шоу тут устраивали и кричали. Цены на топливо не растут — они изменяются. Были прецеденты, когда цены понижались, — напомнил Владимир Сизов. — У нас принята стратегия плавного изменения цен на нефть. Когда вы говорили про цены на нефтепродукты, то вы не замечаете и опускаете факты, когда нефть растет на 10%, но роста цен на нефтепродукты вы не замечаете.

— Нет, вы меня передергиваете! Как только цена на нефть сильно вырастает, они (цены на бензин. — Прим. TUT.BY) по копеечке прибавляют два или три месяца. А в это время цена (нефти. — Прим. TUT.BY) вниз гораздо больше ушла! — отстаивает свое мнение блогер. — А в 14-м году, когда курс рубля рухнул, тогда цены на нефть понизились, а цена на топливо осталась прежней!

Блогер обращался к приготовленной им перед встречей таблице, куда внес курс рубля и цены на топливо за определенный период и доказывал, что стоимость бензина неоправданно растет, а курс рубля при этом стоит на месте.

— Объясните, почему так происходит? Опровергайте! — крикнул Владимир Цыганович.

— Я пытаюсь разговаривать с вами рационально. Я ничего не собираюсь опровергать и поднимать вашу популярность. Вам в ответах письменно все объясняли, — ответил блогеру зампред концерна.

— Мне давали отписки. Я спрашивал: кто у нас отвечает за цены на топливо, назовите имя этого человека. Меня отправляли к премьеру, а тот оправляет в концерн, а потом приходит ответ: цены на топливо изменяются в соответствии с ценами на нефть. А по факту они постоянно растут.


На это Владимир Сизов сообщил, что цена на топливо зависит от стоимости нефти, от курса белорусского рубля, от налоговой нагрузки, в которую включен НДС и акциз. При этом стоимость нефти определяется котировками на мировом рынке и условиями поставки от контрагентов.

— Сколько налогов в сумме? А, не можете ответить! Зато я помню, мне писали — 30 процентов! Значит 30 процентов на заправках мы все платим налог за нашу лояльность. Это кроме зарплат, аренды. А я хочу, чтобы стоимость топлива была адекватна заработной плате. Если его стоимость такая же как в Лос-Анджелесе, то сделайте такие же зарплаты!

— Хорошо, если мы сделаем привязку к другим факторам и нефтеперерабатывающий завод начнет работать в убыток, сколько он проработает? Мы изменяем цены только для того, чтобы обеспечить положительную рентабельность.

— Но налоги не входят в рентабельность ваших заводов!

Сторонники блогера пытались выяснить стоимость нефтепродуктов, которые Беларусь продает на экспорт. Однако конкретные цифры им не сообщили, отметив лишь, что стоимость определяется мировым рынком и она постоянно изменяется.


— Но такое впечатление, что вы туда продаете дешевле, а за счет роста цен на внутреннем рынке закрываете этот минус, — предположили присутствующие, однако Сизов отметил, что это не так.

— А мы сможем найти пять компетентных человек и сделать аудит работы концерна? — обратился к собравшимся блогер.

Это предложение было принято громким смехом и аплодисментами сотрудников «Белнефтехим».

— Знаете, почему им смешно стало? Потому что это сделать невозможно. Никто этого сделать не даст. А ведь государственные предприятия должны работать абсолютно прозрачно.


После этого сотрудники концерна ушли на свои рабочие места, отметив, что если соратники блогера хотят поговорить, то пусть разговаривают — а им пора работать.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня днем возле здания концерна «Белнефтехим» собралась толпа людей, которые недовольны постоянно растущими ценами на топливо.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 7000 рабочих мест и открытый слет на Августовском канале. Каким будет студотрядовское движение на Гродненщине в этом году?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика