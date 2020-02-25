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Михаил Грабовский взял в перерыве матча интервью у хоккеиста минского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Дисквалифицированный тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в перерыве матча с «Локомотивом» взял интервью у молодого защитника команды Павла Денисова.
Напомним, что Грабовский дисквалифицирован за неспортивное поведение. По ходу игры с «Ак Барсом», когда счет стал 5:4 в пользу соперника, он схватил бутылку с водой и бросил ее в сторону кого-то, находящегося на льду. Затем взял еще одну и бросил в скамейку.
«Динамо» осталось в меньшинстве и проиграло, хотя еще в третьем периоде вело 3:1.
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Дисквалифицированный тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в перерыве матча с «Локомотивом» взял интервью у молодого защитника команды Павла Денисова.
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