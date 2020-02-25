Михаил Грабовский взял в перерыве матча интервью у хоккеиста минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Дисквалифицированный тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский в перерыве матча с «Локомотивом» взял интервью у молодого защитника команды Павла Денисова.

Обычно во время флеш-интервью Михаил Грабовский отвечает на вопросы.

Но только не сегодня! pic.twitter.com/bDww1cY14c — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) February 25, 2020

Напомним, что Грабовский дисквалифицирован за неспортивное поведение. По ходу игры с «Ак Барсом», когда счет стал 5:4 в пользу соперника, он схватил бутылку с водой и бросил ее в сторону кого-то, находящегося на льду. Затем взял еще одну и бросил в скамейку.

«Динамо» осталось в меньшинстве и проиграло, хотя еще в третьем периоде вело 3:1.