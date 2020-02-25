«Анти-Грета». Что известно о немецкой блогерше, которая борется с идеями Греты Тунберг

Источник материала: Tut.by

TJournal рассказал про немецкую блогершу, которая борется с идеями Греты Тунберг. Ее продвигает консервативный центр, который СМИ связали с Трампом.



Кадр из видео ​Наоми Зайбт / YouTube

Американские СМИ обратили внимание на 19-летнюю блогершу из Германии Наоми Зайбт. Ее прозвали «Анти-Гретой»: девушка считает себя климатическим скептиком, отрицает последствия глобального потепления и критикует борющееся с ним движение Fridays For Future, которое возникло благодаря экоактивистке Грете Тунберг.

Прозвище «Анти-Грета» уже давали другой девушке — 16-летней шведке Изабелле Нильссон, которая прославилась в рунете из-за пропаганды «традиционных ценностей».

Сейчас у Зайбт 48,5 тысяч подписчиков на YouTube , а ее видео набирают по несколько десятков тысяч просмотров. Она снимала ролики, посвящённые не только экологии — например, критиковала феминисток и миграционную политику Германии. Но в последние месяцы ее стали чаще упоминать в противопоставление Тунберг.

Девушку продвигает аналитический центр Heartland, который уже много лет занимается дискредитацией открытий в области климатических изменений. По данным СМИ, у Heartland есть союзники в администрации президента США.

Зайбт — противница климатического алармизма. Она не отрицает, что выбросы углекислого газа влияют на климат, но утверждает, что экоактивисты преувеличивают существующие проблемы. The Washington Post отмечает , что образ блогерши — юная блондинка, выступающая с эмоциональными речами — напоминает Тунберг, только несет противоположные идеи.

Зайбт в том числе использует приемы Тунберг. Свое видео с обращением к критикующей ее немецкой прессе она назвала «Как вы смеете?». Это отсылка к знаменитой фразе из выступления Греты на саммите ООН. «Я не хочу, чтобы вы паниковали. Я хочу, чтобы вы думали», — а эти слова Зайбт напоминают другую цитату Тунберг из того же выступления: «Я хочу, чтобы вы паниковали. Я хочу, чтобы вы ощутили тот страх, который я ощущаю каждый день. А еще я хочу, чтобы вы после этого начали действовать».

При поддержке аналитического центра Heartland Наоми начала выступать на публичных мероприятиях, например, на конференции ООН об изменении климата. В феврале она стала сотрудницей центра. Там ее представляют, как «одареннейшего сторонника свободного рынка и климатического реализма».

За последний месяц на YouTube-канале The Heartland Institute вышло несколько видео, где сравнивают «восходящую звезду, выступающую за научное обсуждение» сравнивают со «штурмующей мир предсказаниями о конце света» Тунберг. Сама Зайбит, по ее словам , не согласна с именем «Анти-Грета». Ей неприятно, что СМИ считают её марионеткой в руках других людей, а не личностью с самостоятельной позицией.

В конце февраля Зайбт должна принять участие в САРС — Консервативной конференции по политическим действиям в США, на которой также выступят Дональд Трамп, его дочь Иванка и члены администрации президента. В Германии блогершу тоже поддерживают консерваторы. В том числе — ультраправая партия «Альтернатива для Германии».

Согласно расследованию немецкого издания CORRECTIV, The Heartland Institute намеренно внедряет антиклиматологические идеи именно в Германии, так как в последние 20 лет страна активно ограничивает производство углерода и призывает другие государства перейти на возобновляемые источники энергии. К середине 21 века Берлин планирует сократить выбросы парниковых газов на 95% по сравнению с 1990 годом.

Что из себя представляет The Heartland Institute и как он связан с Трампом

The Heartland Institute основан в Чикаго в 1984 году. О том, как он борется с климатологией и распространяет лженаучную информацию, пишут уже несколько лет. В 2012 году в интернете опубликовали конфиденциальные документы аналитического центра.

Благодаря утечке выяснилось, что Heartland намеренно дискредитировал открытия ученых в области изменения климата. В частности, организация выделила 100 тысяч долларов на пропаганду в средних школах идеи о том, что «тема изменения климата носит спорный и сомнительный характер». Метеоролог Энтони Уоттс, который ведет антиклиматологический блог «Watts Up With That?» признал , что центр помог ему найти 90 тысяч долларов на новый проект.

Heartland также известен тем, что в 1990-е годы сотрудничал с табачной компанией Philip Morris и распространял информацию о том, что курение и пассивное курение табака не влияют на развитие рака легких. Сейчас институт не раскрывает свои источники финансирования, но известно, что с 1998 по 2005 год он получал деньги от нефтегазовых компаний.

Одна только корпорация ExxonMobil вложила в него 736 тысяч долларов, но вскоре дистанцировалась из-за публичного имиджа Heartland как отрицателей климатических изменений. В 2010 году MediaTransparency сообщила, что The Heartland Institute получил миллионы долларов от консервативных фондов.

The Heartland Institute связан с Белым домом и имеет «свободный доступ» к администрации Дональда Трампа, выяснила The Washington Post. А один из старших сотрудников Heartland — физик Уильям Хаппер — с сентября 2018 по 2019 год руководил Советом национальной безопасности Белого дома.

Трамп всегда активно критиковал Грету Тунберг и не признавал теории глобального потепления. В 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату. В 2018 году Трамп отклонил правительственный отчет , в котором говорилось, что глобальное потепление усиливается и представляет угрозу для экономики США. Но в январе 2020 года он заявил , что больше не считает климатические изменения обманом и относится к проблеме серьезно.

После того, как The Washington Post выпустила большой материал об «Анти-Грете», журналисты раскритиковали издание. Vice обвинил его в распространении идеи отрицания глобального потепления. В Твиттере отметили, что сравнивать Зайбт и Тунберг нельзя, так как первая — непопулярная YouTube-блогерша, которую Heartland использует в своих целях.