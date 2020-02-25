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Bellingcat узнали имя возможного поставщика "Новичка" в Европу

25.02.2020 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ГРУшник работал под дипломатическим прикрытием.

Журналисты-расследователи установили личность одного из российских ГРУшников, причастных к отравлениям в Болгарии и британском Солсбери, им является сотрудник миссии России в ВТО Егор Гордиенко ("Георгий Горшков"), пишет zn.ua

Болгарского предпринимателя, владельца оружейного бизнеса Емилияна Гебрева в 2015 году пытались отравить дважды, с интервалом в месяц. Оба раза бизнесмен выжил, говорится в совместном расследовании Bellingcat, Tamedia (Швейцария) и фонда Civica.

Прокуратура Болгарии установила, что к покушениям на бизнесмена причастна группа из восьми человек, сотрудников Главного управления (бывшего ГРУ)  Генерального штаба ВС России. Трех человек, включая Гордиенко-Горшкова, 23 января объявили в международный розыск.

По версии следствия, в первый раз Егор Гордиенко, Денис Сергеев ("Сергей Федотов") и Сергей Лютенко ("Сергей Павлов") прилетели в Болгарию 11 февраля 2015 года, эта поездка была ознакомительной. 24 апреля троица вернулась и поселилась в отеле, где находился офис компании Гебрева.

Четыре дня за объектом покушения наблюдали, и 28 апреля Сергеев-Федотов нанес на ручку его автомобиля нервнопаралитическое вещество "Новичок" или аналогичное ему по составу. Тогда же Сергеев попал на камеры видеонаблюдения в подземном паркинге, где стояла машина Гебрева – после отработки в рамках расследования видео выложили в открытый доступ.

Вечером 28 апреля Емилиян Гебрев и его сын Христо оказались в больнице в тяжелейшем состоянии. Аккредитованная ОЗХО финская лаборатория VERIFIN установила – оба были отравлены. В тот же вечер Гордиенко, Сергеев и Лютенко покинули страну.

Ровно через месяц, в мае 2015 года  Егор Гордиенко и Денис Сергеев вернулись в Болгарию и повторили покушение на бизнесмена, но тому снова удалось выжить.

"С тех пор "Горшков" за пределами России не появляется. Зато появляется Гордиенко, уже под своей настоящей фамилией", - говорится в расследовании.

Бизнесмен считает, что представлял интерес для ГРУ именно из-за оружейного производства. В 2015 году "Емко" поставляла оружие Украине, которая активно противодействовала российской агрессии в Донбассе. Кроме того, РФ могла захотеть прибрать к рукам его оружейное производство, считает Гебрев.

Кто такой Егор Гордиенко?



Егор Гордиенко родился в городе Болград Одесской области в 1979 году. Его отец служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, в 80-х годах семья перебралась в Москву. Данных о детстве и юношестве Гордиенко в открытых источниках практически нет.

В 2007 году он впервые побывал за границей под своим настоящим именем – посещал египетский Каир. С 2010 года он путешествовал уже как "Георгий Горшков". География его путешествий широка: Барселона, Украина, Турция, Чехия, Таджикистан, Швейцария, Италия, Финляндия, Франция.

Вскоре после болгарской операции "Георгий Горшков" исчез, а Егор  Гордиенко продолжил  активную деятельность под своим реальным именем. В 2016 году он часто посещал аннексированный Крым, в 2017 году вернулся в Европу уже с дипломатическим паспортом.

27 января Гордиенко прилетел в Женеву в статусе третьего секретаря, аккредитованного как член российской миссии при Всемирной торговой организации. При этом в открытых источниках информация о его дипломатической работе практически не появлялась – первые упоминания датированы 2018 годом.

25 октября 2018 года  разведчик под дипприкрытием спешно вернулся в Москву и с тех пор за пределы РФ не выезжал.

Дипломат и любители шпилей


С другими участниками группы и солсберийскими отравителями Анатолием Чепигой ("Русланом Бошировым"), Александром Мишкиным ("Алексей Петров") и Денисом Сергеевым ("Федотов") он познакомился задолго до покушений в Болгарии и Великобритании.

С 2010 года он несколько раз совершал поездки в компании Дениса Сергеева, разведчики вместе ездили во Францию и Таджикистан. В октябре 2014 года Гордиенко и Чепига посещали Прагу. Расследователи предполагают, что именно публикация этой информации стала причиной спешного возвращения разведчика в Москву – оставаться в Европе вскрытому агенту ГРУ было опасно.

В марте и апреле 2014 года Гордиенко несколько раз посещал Ростов и Крым, а в июле того же года он и Мишкин ("Петров") получили квартиры в одном доме. Можно предположить, что как и Чепига с Мишкиным, за участие в "украинской операции" Кремля Гордиенко получил "героя России" и лично знаком с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Женеве Гордиенко активно созванивался с Мишкиным, Сергеевым и Чепигой, свидетельствует биллинг его телефона, а также встречался с "Федотовым"  в офисе ВТО.

Статус дипломата Гордиенко позволял ему пересекать границу без досмотра багажа, а это значит, что он мог быть именно тем человеком, который доставил "Новичок" из России.

В период с декабря 2017-го по февраль 2018 года в Швейцарии одновременно оказались "солсберийская" (Сергеев, Чепига, Мишкин) и "болгарская" (Сергеев, Гордиенко, Ежов ("Кононихин"), Лютенко) группы. Вероятно, именно на это время ГРУ была запланирована некая операция.

Расследователи предполагают, что это могла быть операция по покушению на шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. Позже он вместе с дочерью Юлией был отравлен в британском Солсбери. Как и бизнесмену Гебреву, Скрипалям удалось выжить.
Напомним, весной 2018 года бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с сильным отравлением. По данным следствия, Скрипалей отравили нервнопаралитическим веществом "Новичок" российского производства.

Группа Bellingcat установила реальные личности отравителей: офицеров ГРУ Генерального штаба ВС РФ Анатолия Чепиги ("Руслан Боширов") и Дениса Сергеева ("Сергея Федотова") и военного медика ГРУ Александра Мишкина ("Александр Петров").

Отравление Скрипалей стало причиной дипломатического скандала с высылкой из многих стран мира российских шпионов под дипприкрытием
 
 
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