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Макей: Сохраняя приверженность России, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом направлении

25.02.2020 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экспортные потери Беларуси за 2019 год из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти составили 2 миллиарда 55 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие цифры озвучил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где 25 февраля подвели итоги работы внешнеполитического ведомства. Ставка по-прежнему на многовекторность: сохраняя приверженность России, как стратегическому союзнику, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом направлении.

Макей: Сохраняя приверженность России, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом направлении

Глава ведомства отметил существенные подвижки в диалоге с США, а также более прагматичное взаимодействие с Евросоюзом. Традиционно интенсивными оставались политический диалог и двустороннее сотрудничество со странами СНГ и Грузией. Укреплялось взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, в том числе стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой.

Важным вектором работы оставались вопросы «визовой либерализации», защита интересов белорусских граждан за рубежом. В 2019-м в наши загранучреждения за различной помощью обратилось более 3 тысяч белорусов.

Макей: Сохраняя приверженность России, Беларусь укрепляет отношения на евро-атлантическом направлении

Люди в материале: Владимир Макей

 
 
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Новости Беларуси. Экспортные потери Беларуси за 2019 год из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти составили 2 миллиарда 55...
 
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