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Яркая столица. На площади Независимости появилось огромное светящееся дерево с 6 тысячами светодиодов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычное дерево засияло в центре столицы. Пятиметровое растение, украшенное 6 тысячами светодиодов, появилось на площади Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такое оригинальное дизайнерское решение представил Мингорсвет. Каждая веточка алюминиевого дерева бережно продумывалась архитекторами. А если такая задумка придется минчанам по вкусу, то подобные композиции появятся и на других площадках.
Юрий Сасов, старший мастер электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет»:
К слову, в украшении столицы могут поучаствовать и сами жители. Свои предложения можно отправить на сайт Мингорсвета.
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Яркая столица. На площади Независимости появилось огромное светящееся дерево с 6 тысячами светодиодов
Новости Беларуси. Необычное дерево засияло в центре столицы. Пятиметровое растение, украшенное 6 тысячами светодиодов, появилось на площади Независимости,...
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