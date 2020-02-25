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Яркая столица. На площади Независимости появилось огромное светящееся дерево с 6 тысячами светодиодов

25.02.2020 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычное дерево засияло в центре столицы. Пятиметровое растение, украшенное 6 тысячами светодиодов, появилось на площади Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Яркая столица. На площади Независимости появилось огромное светящееся дерево с 6 тысячами светодиодов

Такое оригинальное дизайнерское решение представил Мингорсвет. Каждая веточка алюминиевого дерева бережно продумывалась архитекторами. А если такая задумка придется минчанам по вкусу, то подобные композиции появятся и на других площадках.

Яркая столица. На площади Независимости появилось огромное светящееся дерево с 6 тысячами светодиодов

Юрий Сасов, старший мастер электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет»:
Планируем воплощать эту идею по проспектам, на площадках – Дворец спорта, парк Победы – такие же, только другая цветовая гамма, возможно, с переливающимся светом.

К слову, в украшении столицы могут поучаствовать и сами жители. Свои предложения можно отправить на сайт Мингорсвета.

Люди в материале: Юрий Сасов

 
 
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Новости Беларуси. Необычное дерево засияло в центре столицы. Пятиметровое растение, украшенное 6 тысячами светодиодов, появилось на площади Независимости,...
 
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