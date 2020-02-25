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Пытался достать телефон. Мужчина из Лидского района получил смертельную травму на молочно-товарной ферме

25.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Пытался достать телефон. Мужчина из Лидского района получил смертельную травму на молочно-товарной ферме

Трагедия случилась на молочно-товарной ферме в агрогородке Большие Жуховичи Кореличского района в понедельник, 17 февраля, около 14.30.

Следствие предварительно установило, что 58-летний слесарь уронил свой мобильный телефон в полость приводного барабана на работающем оборудовании, при попытке достать его руку зажало, травмированный мужчина скончался.

Не исключено, что он погиб не от самой травмы, а, к примеру, от остановки сердца. Причина смерти будет установлена позже, вскрытие провели в Новогрудке.

Заместитель председателя СПК «Жуховичи» Михаил Штытько о случившемся узнал по телефону от животновода и тут же примчался на место: «Лучше это не вспоминать. Два дня я сам не свой. Оборудование было исправное, автоматика в порядке. Иван Киман работал слесарем меньше года, но в технике разбирался, толковый, дисциплинированный был, никогда на работу выпившим не являлся. Мы им были довольны. Его жена — оператор машинного доения на ферме в Кожево, тоже хорошая работница. Никаких нареканий».

В отделе кадров говорят, что супруги Киман приезжие, в хозяйство обратились в апреле прошлого года, их взяли на работу, выделили домик, помогли поставить сарай — семья хотела держать свиней, кур, и новая постройка позволила обзавестись хозяйством. В СПК по поводу трагедии очень переживают, говорят, что погибший был позитивным, открытым, с ним легко работалось. Все расходы по погребению хозяйство взяло на себя. Похоронили мужчину в Лидском районе, откуда он родом.

Следователи совместно со специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия, опросили руководителей и работников СПК. Изъята необходимая документация. По факту гибели проводится проверка, сообщает газета «СБ-Беларусь сегодня».

 
 
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Трагедия случилась на молочно-товарной ферме в агрогородке Большие Жуховичи Кореличского района в понедельник, 17 февраля, около 14.30. Следствие предварительно...
 

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