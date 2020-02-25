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Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета не только рассчитывала на поддержку, но и сама предложила собственную помощь в сохранении исторической памяти. Брестчанка Наталья Ильницкая уже на протяжении трех лет в Польше ищет снесенные памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так в городе над Бугом появилась «Аллея памяти».
Наталья Ильницкая, предприниматель:
На то, чтобы вывезти из Польши первый мемориал, у брестчанки Натальи Ильницкой ушел год. Год упорных переписок и переговоров – от Минкульта до МИДа. Забрали его из небольшого городка Лидзбарк-Варминьски на севере страны. Решение о сносе памятников советской эпохи, в том числе в честь Красной Армии, в Польше приняли три года назад. Тогда их насчитали 469.
Наталья Ильницкая:
Спустя три года Наталье удалось своими силами вернуть 13 памятников советским солдатам со «свалки» польской истории. Признается, была бы возможность – вывезла и сотню. Ее семью, как и каждого белоруса, война не прошла стороной. Отец был в партизанах, а муж служил в Афганистане. Трепет к памяти тех, кто отдает свою жизнь на поле боя, в крови.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Здесь им будут возвращать «лицо». К делу уже привлекли художника-реставратора. Серей Казак больше 50 лет в искусстве – известен своими историческими полотнами. Говорит, у каждого памятника свой диагноз, но главное – смертельных нет.
Сергей Козак, художник-реставратор:
В Польше все памятники хранятся в разобранном состоянии. Если повезет – находят на складах, нет – под открытым небом. Металлические детали – звезды и таблички – с ними дела обстоят сложнее. Иногда отыскать помогают сами местные жители.
Наталья Ильницкая:
Каждый памятник займет свое место на «Аллее памяти». Уже известно, что мемориал заполнят не меньше 15 экспонатов. Бесснежная зима позволяет работать над его созданием и в феврале. В планах – много зелени и цветов, дорожки, малые архитектурные формы. Пока справляются своими силами, но не откажутся и от помощи – успеть нужно до 9 мая.
Наталья Ильницкая:
Память о 600 тысячах советских солдат, отдавших свою жизнь за освобождение Польши, продолжит жить уже по другую – белорусскую сторону Буга.
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Возрождая память. Брестчанка ищет в Польше снесённые памятники советским солдатам и перевозит их в Беларусь
Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета не только рассчитывала на поддержку, но и сама предложила собственную помощь в сохранении исторической памяти. Брестчанка...
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