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«Бавария» рагромила «Челси» в Лиге чемпионов, «Барселона» сыграла вничью с «Наполи»
Источник материала: Tut.by
Мюнхенская «Бавария» начала плей-офф Лиги чемпионов с гостевого разгрома лондонского «Челси» — 3:0.
Все голы в матче были забиты во втором тайме. Сначала дубль оформил Серж Гнабри, причем оба раза он забивал с передач Роберта Левандовского.
А затем уже отличился и сам поляк, который возглавил гонку лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
В другом матче дня «Наполи» дома сыграл вничью с «Барселоной» — 1:1. На гол Мертенса в первом тайме каталонцы ответили точным выстрелом Гризманна на 57-й минуте.
Отметим, что «Барса» доигрывала матч в меньшинстве из-за удаления Артуро Видаля.
Ответные матчи пройдут 18 марта.
SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.
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Мюнхенская «Бавария» начала плей-офф Лиги чемпионов с гостевого разгрома лондонского «Челси» - 3:0.
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