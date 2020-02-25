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«Бавария» рагромила «Челси» в Лиге чемпионов, «Барселона» сыграла вничью с «Наполи»

25.02.2020 22:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Мюнхенская «Бавария» начала плей-офф Лиги чемпионов с гостевого разгрома лондонского «Челси» — 3:0.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. Сначала дубль оформил Серж Гнабри, причем оба раза он забивал с передач Роберта Левандовского.

А затем уже отличился и сам поляк, который возглавил гонку лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.






В другом матче дня «Наполи» дома сыграл вничью с «Барселоной» — 1:1. На гол Мертенса в первом тайме каталонцы ответили точным выстрелом Гризманна на 57-й минуте.

Отметим, что «Барса» доигрывала матч в меньшинстве из-за удаления Артуро Видаля.

Ответные матчи пройдут 18 марта.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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Мюнхенская «Бавария» начала плей-офф Лиги чемпионов с гостевого разгрома лондонского «Челси» - 3:0.
 
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