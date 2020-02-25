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Президент Польши подписал закон о 13-й пенсии и готов подписать о 14-й
Источник материала: Партизан
13-я пенсия введена как постоянная и будет выплачиваться польским пенсионерам каждый год в апреле.
Президент Польши Анджей Дуда в Жирардове 25 февраля подписал закон о тринадцатой пенсии, передает
Президент Польши подчеркнул, что тринадцатая пенсия будет выплачиваться в размере минимальной пенсии за данный год — в 2020 году это 1200 злотых брутто (т.е. с налогом):
- Экономическая ситуация Польши выглядит хорошо. В связи с этим после моих консультаций с господином премьер-министром было принято решение о том, что 13-я пенсия будет введена как постоянная и будет выплачиваться каждый год в апреле, - сказал Дуда.
Анджей Дуда также упомянул о принятии правительством 25 февраля законопроекта о «четырнадцатой» пенсии, которую предполагается выплатить в 2021 году. Президент Польши заявил, что подпишет соответствующий закон.
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13-я пенсия введена как постоянная и будет выплачиваться польским пенсионерам каждый год в апреле.
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