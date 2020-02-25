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Рассчитаться за проезд в транспорте с помощью QR-кода можно и в Витебске: как работает сервис «Оплати»

25.02.2020 22:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оплатить проезд смартфоном теперь можно и в Витебске, причем в автобусах и троллейбусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Северная столица стала третьим городом в Беларуси, где рассчитаться в общественном транспорте можно сервисом «Оплати».

Это разработка признанного эксперта IT-рынка страны – компании LWO – совместно с «Белинвестбанком». 

Рассчитаться за проезд в транспорте с помощью QR-кода можно и в Витебске: как работает сервис «Оплати»

Рассчитаться за проезд в транспорте с помощью QR-кода можно и в Витебске: как работает сервис «Оплати»

Система крайне проста: достаточно отсканировать QR-код и в один клик оплатить проезд. И это только первый плюс системы, которую сегодня тиражируют в Борисове, Гомеле и Витебске.

Рассчитаться за проезд в транспорте с помощью QR-кода можно и в Витебске: как работает сервис «Оплати»

Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO:
Она не только для транспорта и не только для личных переводов друг другу, не только для оплаты платежей ЕРИП – она для всего. Мы хотим сделать так, чтобы вы могли все свои платежи сделать с помощью этой системы. И тогда она будет очень оптимальной, очень высокоэффективной. И будет на каждую транзакцию очень-очень мало стоить.

Платежный сервис «Оплати» – по сути, это кошелек в телефоне. Сегодня им уже можно рассчитываться за проезд, товары и услуги. Причем без комиссии и пластиковых карт.

Рассчитаться за проезд в транспорте с помощью QR-кода можно и в Витебске: как работает сервис «Оплати»

Татьяна Казачёнок, исполнительный директор «Белинвестбанка»:
Мы заинтересованы в наращивании клиентской базы, в создании сервисов и услуг, удобных нашим клиентам. Платежное приложение «Оплати» – наш большой первый шаг в построении экосистемы. Это наша мобильная платежная платформа, которую мы будем насыщать сервисами, удобными для рядового гражданина.

В ближайшее время такой сервис оплаты запустят в общественном транспорте Могилева, Гродно, Бреста, Пинска и Молодечно.

Рассчитаться за проезд в транспорте с помощью QR-кода можно и в Витебске: как работает сервис «Оплати»

Люди в материале: Кирилл Талейко, Татьяна Казачёнок

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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