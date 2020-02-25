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Рассчитаться за проезд в транспорте с помощью QR-кода можно и в Витебске: как работает сервис «Оплати»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оплатить проезд смартфоном теперь можно и в Витебске, причем в автобусах и троллейбусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Северная столица стала третьим городом в Беларуси, где рассчитаться в общественном транспорте можно сервисом «Оплати».
Это разработка признанного эксперта IT-рынка страны – компании LWO – совместно с «Белинвестбанком».
Система крайне проста: достаточно отсканировать QR-код и в один клик оплатить проезд. И это только первый плюс системы, которую сегодня тиражируют в Борисове, Гомеле и Витебске.
Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO:
Платежный сервис «Оплати» – по сути, это кошелек в телефоне. Сегодня им уже можно рассчитываться за проезд, товары и услуги. Причем без комиссии и пластиковых карт.
Татьяна Казачёнок, исполнительный директор «Белинвестбанка»:
В ближайшее время такой сервис оплаты запустят в общественном транспорте Могилева, Гродно, Бреста, Пинска и Молодечно.
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Рассчитаться за проезд в транспорте с помощью QR-кода можно и в Витебске: как работает сервис «Оплати»
Новости Беларуси. Оплатить проезд смартфоном теперь можно и в Витебске, причем в автобусах и троллейбусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Северная...
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