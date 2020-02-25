|
Вольский: Участие "Крамбамбули" в "Славянском базаре" — фейк
Источник материала: Партизан
Лявон Вольский опровергает информацию об участии "Крамбамбули" в фестивале "Славянский базар", который пройдет в Витебске в июле.
На своей странице в Facebook музыкант называет упоминания о запланированном участии группы в "Славянском базаре" фейком, передает
Действительно, на ряде витебских сайтов можно встретить информацию, что "Крамбамбуля" 14 июля примет участие в первом концерте фестиваля, который получит название "Рок на все времена". На сайте организаторов его представляют как "самый большой сборный концерт исполнителей русской рок-музыки". Действительно, было бы странно, чтобы там оказался Лявон Вольский с командой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лявон Вольский опровергает информацию об участии "Крамбамбули" в фестивале "Славянский базар", который пройдет в Витебске в июле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)