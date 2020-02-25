"Еврорадио" . "Крамбамбуля" не давала свое согласие ни на участие в мероприятии, ни на распространение такой информации", — пишет музыкант. На своей странице в Facebook музыкант называет упоминания о запланированном участии группы в "Славянском базаре" фейком, передает. "Крамбамбуля" не давала свое согласие ни на участие в мероприятии, ни на распространение такой информации", — пишет музыкант.





Действительно, на ряде витебских сайтов можно встретить информацию, что "Крамбамбуля" 14 июля примет участие в первом концерте фестиваля, который получит название "Рок на все времена". На сайте организаторов его представляют как "самый большой сборный концерт исполнителей русской рок-музыки". Действительно, было бы странно, чтобы там оказался Лявон Вольский с командой.