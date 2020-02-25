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Вольский: Участие "Крамбамбули" в "Славянском базаре" — фейк

25.02.2020 21:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лявон Вольский опровергает информацию об участии "Крамбамбули" в фестивале "Славянский базар", который пройдет в Витебске в июле.

На своей странице в Facebook музыкант называет упоминания о запланированном участии группы в "Славянском базаре" фейком, передает "Еврорадио". "Крамбамбуля" не давала свое согласие ни на участие в мероприятии, ни на распространение такой информации", — пишет музыкант.

Действительно, на ряде витебских сайтов можно встретить информацию, что "Крамбамбуля" 14 июля примет участие в первом концерте фестиваля, который получит название "Рок на все времена". На сайте организаторов его представляют как "самый большой сборный концерт исполнителей русской рок-музыки". Действительно, было бы странно, чтобы там оказался Лявон Вольский с командой.
 
Теги: Витебск
 
 
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Лявон Вольский опровергает информацию об участии "Крамбамбули" в фестивале "Славянский базар", который пройдет в Витебске в июле.
 
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