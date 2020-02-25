Билеты на все поезда в Беларуси станут доступны онлайн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К концу года купить билет на любой белорусский поезд можно будет онлайн, заявили в руководстве Белорусской железной дороги, сообщает телеканал «МИР 24».

Приобрести проездные документы через интернет можно уже сегодня почти на все внутренние и международные направления. Такой способ оплаты предпочитают 30% пассажиров. Железнодорожники уверены: благодаря новому приложению, покупать билеты онлайн станет еще проще.

«Мы разработали и внедрили новое мобильное приложение. С помощью него можно быстро, удобно и легко оформить электронно-проездной документ. Причем уже не только в поезд с нумерованными местами, но и в поезд с ненумерованными, то есть в поезда-электрички», – отметил первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Дрожжа.

Обновление прошел и сайт Белорусской железной дороги. Эксперты уверены: это также будет способствовать увеличению пассажиропотока.

