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Билеты на все поезда в Беларуси станут доступны онлайн
25.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К концу года купить билет на любой
Приобрести проездные документы через интернет можно уже сегодня почти на все внутренние и международные направления. Такой способ оплаты предпочитают 30% пассажиров. Железнодорожники уверены: благодаря новому приложению, покупать билеты онлайн станет еще проще.
«Мы разработали и внедрили новое мобильное приложение. С помощью него можно быстро, удобно и легко оформить электронно-проездной документ. Причем уже не только в поезд с нумерованными местами, но и в поезд с ненумерованными, то есть в поезда-электрички», – отметил первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Дрожжа.
Обновление прошел и сайт Белорусской железной дороги. Эксперты уверены: это также будет способствовать увеличению пассажиропотока.
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Уже сейчас билеты через интернет покупают 30% пассажиров.
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