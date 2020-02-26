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В «Белнефтехиме» прокомментировали изменения цен на топливо

26.02.2020 07:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В «Белнефтехиме» прокомментировали изменения цен на топливо
Фото из открытых источников

«Изменение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке происходит плавно по согласованной стратегии, предусмотрена корректировка на одну копейку. Сейчас это рост, но была практика снижения на одну копейку», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.

Зампред концерна напоминает - стоимость топлива зависит от нескольких составляющих: стоимости сырья, договоренностей с поставщиками, налоговой нагрузки, курсов валют.

«Мы вынуждены покупать нефть за валюту, поэтому колебания валюты также отражаются на стоимости нефтепродуктов». 

В «Белнефтехиме» прокомментировали изменения цен на топливо
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Теги: Курсы валют
 
 
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