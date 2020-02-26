В «Белнефтехиме» прокомментировали изменения цен на топливо

«Изменение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке происходит плавно по согласованной стратегии, предусмотрена корректировка на одну копейку. Сейчас это рост, но была практика снижения на одну копейку», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.

Зампред концерна напоминает - стоимость топлива зависит от нескольких составляющих: стоимости сырья, договоренностей с поставщиками, налоговой нагрузки, курсов валют.