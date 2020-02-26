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В «Белнефтехиме» прокомментировали изменения цен на топливо
26.02.2020 07:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Изменение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке происходит плавно по согласованной стратегии, предусмотрена корректировка на одну копейку. Сейчас это рост, но была практика снижения на одну копейку», - сообщает
Зампред концерна напоминает - стоимость топлива зависит от нескольких составляющих: стоимости сырья, договоренностей с поставщиками, налоговой нагрузки, курсов валют.
«Мы вынуждены покупать нефть за валюту, поэтому колебания валюты также отражаются на стоимости нефтепродуктов».
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Концерн будет придерживаться стратегии плавного изменения цен на топливо.
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