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Белорус-колясочник отправится в кругосветку на хэндбайке
26.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В кругосветку на велосипеде отправится белорусский активист-колясочник Александр Авдевич. Хэндбайк уже готов. Старт состоится 25 марта, передает телеканал «МИР 24».
Велосипедист будет вести видеоблог в соцсетях, и люди с ограниченными возможностями по всему миру смогут приглашать его в гости. Александр в свою очередь будет записывать с ними интервью, рассказывать и показывать, как они живут, где работают. Он и сам не против поработать в инклюзивных зарубежных проектах во время путешествия.
На этом же велосипеде в 2016-м году Александр Авдевич проехал четыре тысячи километров. Он стал знаменитым и занялся инклюзивными проектами в Беларуси. Благодаря ему несколько сотен людей с инвалидностью освоили профессию бариста-кофевара.
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Велосипедист будет вести видеоблог в соцсетях, и люди с ограниченными возможностями по всему миру смогут приглашать его в гости.
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