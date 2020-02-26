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Белорус-колясочник отправится в кругосветку на хэндбайке

26.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В кругосветку на велосипеде отправится белорусский активист-колясочник Александр Авдевич. Хэндбайк уже готов. Старт состоится 25 марта, передает телеканал «МИР 24».
 
Сегодня Александр показал велосипед на ручном управлении, на котором он и совершит свое путешествие, а также палатку, инвалидное кресло и дрон. Маршрут спортсмена начнется с южных стран: сначала он отправится в Стамбул через Киев.

Велосипедист будет вести видеоблог в соцсетях, и люди с ограниченными возможностями по всему миру смогут приглашать его в гости. Александр в свою очередь будет записывать с ними интервью, рассказывать и показывать, как они живут, где работают. Он и сам не против поработать в инклюзивных зарубежных проектах во время путешествия.

«Поволонтерить, поработать с кем-то, попробовать себя в качестве сантехника или парикмахера. Я считаю, что это поможет создать проекты по обучению людей с инвалидностью для включения их в жизнь общества», – поделился путешественник.

На этом же велосипеде в 2016-м году Александр Авдевич проехал четыре тысячи километров. Он стал знаменитым и занялся инклюзивными проектами в Беларуси. Благодаря ему несколько сотен людей с инвалидностью освоили профессию бариста-кофевара.
  
Больше всего Александр переживает за погоду и страны, которые не сможет посетить из-за коронавируса. В Минск он планирует вернуться через год-полтора.



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Теги: Минск
 
 
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Велосипедист будет вести видеоблог в соцсетях, и люди с ограниченными возможностями по всему миру смогут приглашать его в гости.
 
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