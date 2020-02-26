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Этим летом в Беларуси начнутся продажи нового Volkswagen Polo

26.02.2020 09:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эскизы и первую информацию о новом поколении Polo калужской сборки Volkswagen обнародовал в начале месяца, а теперь опубликованы фотографии новинки. Заодно в компании поделились новыми подробностями о будущем Polo для рынка Беларуси.


Напомним, что со сменой поколения Polo стал пятидверным лифтбеком, но полностью новой машину назвать нельзя, ведь в основе лежит платформа предшественника — создавать следующее поколение Polo для рынка ТС на архитектуре MQB-A0 в Volkswagen посчитали нецелесообразным.


В Беларуси новый Polo станет первой моделью с новым фирменным логотипом Volkswagen. Лифтбек стал крупнее прежнего седана — длина составляет 4483 мм, ширина 1706 мм, а колесная база подросла с 2,55 м до 2,6 м. Увеличено пространство для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 90 л — с прежних 460 до 550 л.


По предварительной информации, в Беларуси новинка будет предлагаться в четырех вариантах комплектаций. Уже в стартовой комплектации Polo будет оснащаться головными светодиодными фарами рефлекторного или прожекторного типа (в зависимости от версии), противотуманки теперь интегрированы в общий блок. На выбор — мультимедиа-системы с экраном диагональю 6,5 или 8,25 дюйма, а список опций пополнился подогревом руля и сидений заднего ряда, системой бесключевого доступа и кнопкой запуска двигателя.


Моторная гамма Polo осталась прежней. Это атмосферные двигатели объемом 1,6 л мощностью 90 и 110 л.с., а также турбодвигатель 1.4 TSI мощностью 125 л.с. Стандартная коробка — 5-ступенчатая «механика», для 110-сильной версии доступен также 6-ступенчатый «автомат», а в пару 125-сильному мотору полагается 7-ступенчатый «робот».


Производство нового Polo на российском заводе Volkswagen начнется этой весной, в Беларуси лифтбек появится в июне.

 
 
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Volkswagen обнародовал фотографии и подробности о новом Polo, который на рынке Беларуси появится в июне этого года.
 
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