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Ветеран американского хип-хопа назвал русских рэперов нацистами

26.02.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский рэпер Талиб Квели (Talib Kweli) вступил в перепалку с представителями российской хип-хоп-сцены, объявил русских исполнителей нацистами и пообещал уничтожить их. Конфронтация артистов произошла в Twitter во вторник, 25 февраля, передает lenta.ru.


Фото: Joe Cereghino, wikimedia

Квели, в частности, обвинил в нацизме и исламофобии рэпера Виктора СД, участника объединения «Антихайп». Он репостнул фотожабу, на которой рэперы Оксимирон и вскинувший руку в нацистском приветствии СД позируют в обнимку с артистом Михаилом Боярским. «Мы уже на твоем хвосте, мальчик-нацист», — объявил войну хип-хоп-исполнитель.

Сначала пользователи пытались спокойно объяснить, что он не прав. Но позже к делу подключились тролли с «нацистскими» постами. Помимо фотожабы с Оксимироном они выложили Тимати на фоне свастики (скрин из фильма «Гитлер капут»), Тесака, которого назвали Мироном в молодости. Однако рэпер не понимал, что это троллинг и постоянно ретвитил посты — например, тот, где Егор Крид — лютый неонаци. А потом и вовсе обвинил Тимати в ультраправости в Instagram.


Он объяснил, что если российские музыканты используют слово «ниггер» в своем лексиконе, то они — расисты. Рэпер также поспорил с музыкантом i1 (записал совместную с Оксимироном композицию «Честно»), заявившем американцу о том, что русские не пользуются такими же привилегиями, как белокожие граждане США. В споре приняли участие исполнители PLC, Maestro A-Sid, Драго и Dime.

Талиб Квели — 44-летний рэпер, наиболее известный по образованному в 1997 году хип-хоп-дуэту Black Star, в котором также участвовал Mos Def. В дискографии Квели восемь сольных студийных альбомов.

 
 
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Артист объявил, что его атаковали интернет-тролли российского рэп-сообщества.
 
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