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Новый пьяный антирекорд: Под Лунинцем остановили бесправника с 5,4 промилле

26.02.2020 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Машина, управляемая пьяным водителем, еле оставалась в пределах дороги.Машина, управляемая пьяным водителем, еле оставалась в пределах дороги.

Хорошо отметив 23 февраля, попался гаишникам 43-летний житель Лунинецкого района. Подробности происшествия сообщила пресс-служба ГАИ УВД Брестского облисполкома в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Вечером в воскресенье правоохранители патрулировали дорожное движение в агрогородке Велута. Примерно в 20.30 часов на сельской улице показался «Ауди 80». Подержанная иномарка по проезжей части ехала «змейкой», то и дело виляя по сторонам. Правоохранители остановили машину и, не желая того, зафиксировали новый антирекорд области.

– За рулем «Ауди» оказался житель агрогородка. Мужчина был мертвецки пьян, освидетельствование показало 5,4 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Против нарушителя составили несколько административных протоколов, причем не только за «пьяную езду», но и вождение без водительского удостоверения, – пояснили в пресс-службе.

К слову, данное нарушение стало новым антирекордом Брестчины. До этого около восьми месяцев верхнюю строчку пьяных покатушек удерживал пойманный в Столинском районе мотоциклист с 4,8 промилле.
 
 
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Машина, управляемая пьяным водителем, еле оставалась в пределах дороги.Машина, управляемая пьяным водителем, еле оставалась в пределах дороги.
 
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