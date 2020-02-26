«Каждый вечер - 37,5». Истории людей, которые простывают по 8 раз в год

Источник материала: Tut.by

Вряд ли кто-то станет спорить, что болеть — неприятно. А ведь есть люди, которые борются с насморком, температурой и першением в горле по восемь и более раз в год, регулярно посещают врачей и не могут найти причину недомогания. Кто-то говорит, иммунитет слабый. Кто-то катализатором простуд называет погоду. Мы опросили троих минчан, для которых простуда стала постоянной спутницей, чтобы узнать, как они борются с регулярным недомоганием.

«Просыпаюсь с першением в горле и понимаю: игра началась»



Катерина Кучинская, студентка

— Я стала часто болеть на первом курсе. Повлияло все сразу: учеба в медицинском дала большие нагрузки, сменилось питание, да и Витебск просто холоднее Минска. Так что сначала я болела два раза за зиму, потом три, потом семь-восемь. Больничный уже не брала. А смысл? Учиться все равно надо.

Из учебно-рабочего режима я стараюсь не выпадать, ведь прогулять без отработки можно только 5 дней в семестр. Но если в эти дни стоят зачеты — не пропустишь. Близкие, видя мое самочувствие, всегда стараются помочь: мама предлагает таблетки, папа — витамины, апельсины, гранатовый сок. Парень кипятит мне молоко по ночам, когда совсем плохо.

Обычно все происходит так: я просыпаюсь с першением в горле и понимаю, что игра началась. Потом закладывает нос и появляется кашель, самый пик — третий день, когда я никуда не иду и отсыпаюсь. Лечусь просто: сплю, пью много воды и чай с лимоном. Молоко с медом — мое любимое лекарство от горла. Еще покупаю витамин С, это естественный антиоксидант, хорошо борется с болезнями, поэтому был период, когда я просто жевала лимоны. Бывало, мне даже ставили капельницу с витамином С — и на следующий день становилось лучше.





Чем дольше я учусь, тем упрощается мое лечение. На первом курсе я выбирала порошки и таблетки, сейчас — чай с лимоном. В порошках сегодня и вовсе не вижу смысла. Там парацетамол, тот же витамин С, антигистамины от отеков слизистой, в некоторых еще противовирусный компонент. Лучше принимать все это по отдельности и когда действительно нужно. Особенно парацетамол: он токсичен для печени.

Этой зимой болезнь у меня была самой странной: из симптомов только температура 38, хотя выше 37,5 она обычно не поднимается. Врач отправила в инфекционную больницу. Приезжаю туда, меряю температуру — 36,6. Берут анализы — все в порядке. Я возвращаюсь домой, ставлю градусник — 38. Подозреваю, это психосоматика: я очень не хотела в больницу. В итоге проболела три дня, и температура сама спала.

До этого года я ни разу не делала прививок: банально времени не было. Но в этот раз меня напугали каким-то австралийским гриппом, и я привилась. Проверить вакцину не вышло: никакой австралийский грипп так и не пришел, как и зима.





Я пыталась укрепить иммунитет, пробовала контрастный душ и просто плакала в первый раз. Я и так все время мерзну, а тут надо еще под холодную воду лезть! В общем, мне не понравилось.

Врачи говорят, мои болезни — признак борьбы организма с вирусами, а не слабости. У меня ни разу не было ни гриппа, ни ангины, ни пневмонии. Были простудные заболевания, бронхиты, которые могли дать осложнения. Но ни во что серьезнее они так и не перетекли. Думаю, и не перетекут. У моего иммунитета уже большой опыт борьбы с вирусами, он знает, что делать.

«Каждый вечер — температура 37,5»



Анна Зенько, студентка

— Последние годы я болею практически все время. Постоянный насморк, усталость, а температуры 36,6 вообще уже давно не было: обычно держится на 37, под вечер набирается 37,5. У меня такое состояние началось примерно со второго курса университета. Я учусь и работаю одновременно, и расписание получается нелегкое: ложишься поздно, встаешь рано. Еще нужно успеть поработать, сделать проекты, поесть и поспать. А как же личная жизнь? Времени на полноценное восстановление каждый день не хватает, вот усталость и накапливается.

Кроме того, я остро реагирую на перепады температур. В кабинетах то душно, то так холодно, что сидишь в куртке и двух штанах. ВУЗ большой, поэтому многие пары проходят в разных корпусах: каждые полтора часа приходится выбегать из помещения на холодную улицу. Неделю побегаешь — тут же заболеешь. Мне советуют закаляться, но я и так нахожусь не в тепличных условиях.





Причины проблем у организма я начала искать давно. Сдавала анализы, но ни один показатель, хоть как-то связанный с температурой, не были искажен, на УЗИ тоже было все в порядке. В итоге врач подсчитала, что я приходила к ней за год пятнадцать раз. А что поделать, если чувствуешь себя плохо?

Когда заболеваю, ничего специально не делаю. Недомогание либо пройдет само через день-два, либо уже потребует визита к врачу. На больничный выхожу раз в полтора-два месяца, когда уже совсем критично себя чувствую. К лекарствам со временем я стала относиться скептически: не выписали мне еще такого, чтобы все прошло. Пить постоянно жаропонижающие тоже не вариант, от антибиотиков долго восстанавливаешься. Как решить проблему, я пока не знаю. Но думаю, чтобы что-то делать, сначала надо разобраться, в чем причина.

«Три месяца в году жил нормально — остальные девять болел»



Виталий Кульбака, работает в IT-сфере

— До 26 лет я болел постоянно, иногда по три раза в месяц, и регулярно обращался к врачу. Неделю на больничном, день на работе — и снова больничный. В самые пиковые годы я выпадал из графика в общей сумме на два месяца. Когда позволяло состояние, брал работу на дом, проблем с начальством у меня не было. А вот диагнозы мне ставили разные: грипп, ангина, вирусные заболевания. На вопрос, почему так часто болею, отвечали: иммунитет слабый.

Многое зависело и от погоды: в Беларуси тепло только летом, а любое переохлаждение для меня — сразу боль в горле. Так что три месяца в году я жил нормально, а потом девять месяцев болел с небольшими перерывами. На работе еще шутили, что я тренируюсь, готовлюсь к беременности.

В детстве мама заставляла ходить к врачам, они прописывали таблетки, полоскания для горла, компрессы. Но когда я стал старше, врачей посещал реже. Я уже знал, что они скажут, что назначат, и просто покупал в аптеке примерно те же препараты. Плюс проверенные народные методы: чай с малиной и под одеяло. Но если было очевидно, что ничего не помогает — то это только к врачам.





Когда температура подскакивала под 40, а горло болело так, будто в него засунули двести иголок, я не пытался укрепить иммунитет. Тогда была другая цель — просто вылечиться. Но за последние два года я заболел только раз, и протекала болезнь уже в более легкой форме. В том числе потому что иммунитет с возрастом окреп. Мне еще в детстве говорили, что это пройдет, когда вырасту. Так и произошло.