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Индивидуальные репетиции финалистов нацотбора на «Евровидение-2020» проходят на «Беларусьфильме»

26.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Индивидуальные репетиции финалистов нацотбора на «Евровидение-2020» проходят на «Беларусьфильме»

65-й конкурс песни «Евровидение» в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды).

Индивидуальные репетиции финалистов национального отбора на конкурс песни «Евровидение-2020» проходят на сцене самого большого павильона киностудии «Беларусьфильм» в 1 тыс. кв.м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

«Финалистам предстоит апробировать смонтированную специалистами Белтелерадиокомпании сцену, отработать вокал и хореографические элементы своих номеров на пути к большому гала-концерту», — рассказали в пресс-службе.

Генеральные репетиции гала-концерта состоятся 27 февраля вечером и 28-го днем, при этом первый прогон пройдет в режиме прямого эфира. Само финальное шоу начнется 28 февраля в 22.00. Прямую трансляцию концерта по традиции увидят зрители телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также посетители сайта Белтелерадиокомпании. Ведущими концерта будут Евгений Перлин и Хелена Мерааи.

Как сообщалось, финалисты нацотбора были определены 27 января. На финишную прямую вышли Анастасия Гламозда («Burning again»), Дарья Хмельницкая («On Fire»), Aura («Барані сваё»), VAL («Да вiдна»), Анжелика Пушнова («True Love»), Napoli («Dоn’t let me down»), Саша Захарик («Rocky Road»), КейСи («Chili Pepper»), Ян Ярош («Fire»), Анастасия Развадовская («Hello»), Chakras («La-ley-la»), Анастасия Малашкевич («Invisible»). Согласно жеребьевке, откроет гала-концерт Napoli, а под завершающим 12-м номером выступит VAL.

Победитель нацотбора определится путем суммирования голосов профессионального жюри и зрителей по классической формуле 50/50. Финалист, набравший наибольшее количество баллов, получит право представить Беларусь на «Евровидении-2020», специальную награду — стилизованное «евровизионное» сердце, а также с 1 марта станет главным героем «Дневников «Евровидения», которые будут выходить на телеканале «Беларусь 1» еженедельно по воскресеньям вплоть до финала международного конкурса.

65-й конкурс песни «Евровидение» в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй — 14 мая, финал запланирован на 16 мая.

Подготовку и проведение национального отбора осуществляют Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза и Министерство культуры, которое выступает соорганизатором.

https://www.belta.by/

 
 
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65-й конкурс песни «Евровидение» в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Индивидуальные репетиции финалистов национального отбора на конкурс песни...
 
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