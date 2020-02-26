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В Витебске из-за конфликта левого поворота столкнулись SEAT и Citroen
Источник материала: Tut.by
Вечером 25 февраля в Витебске столкнулись два автомобиля, пострадал один из водителей. Об этом
Авария произошла около 19.00 вблизи дома № 14 на проспекте Фрунзе. Установлено, что 44-летняя водитель Citroen при повороте налево не уступила дорогу ехавшему во встречном направлении автомобилю SEAT, которым управлял 33-летний мужчина.
В результате ДТП водитель SEAT получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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Авария произошла около 19.00 вблизи дома № 14 на проспекте Фрунзе.
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