В Витебске из-за конфликта левого поворота столкнулись SEAT и Citroen

Источник материала: Tut.by

Вечером 25 февраля в Витебске столкнулись два автомобиля, пострадал один из водителей. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла около 19.00 вблизи дома № 14 на проспекте Фрунзе. Установлено, что 44-летняя водитель Citroen при повороте налево не уступила дорогу ехавшему во встречном направлении автомобилю SEAT, которым управлял 33-летний мужчина.





В результате ДТП водитель SEAT получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.