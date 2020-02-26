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Пять европейских стран сообщили о случаях заражения короновирусом, связанных с посещением Италии

26.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пять европейских стран сообщили о случаях заражения короновирусом, связанных с посещением Италии

Пять европейских стран объявили во вторник, 25 февраля, о новых случаях заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Associated Press.

Заболевание было выявлено у людей, недавно приехавших из региона Ломбардия в Италии, где на прошлой неделе из-за массового заражения коронавирусом в ряде городов был введен карантин.

Для Швейцарии, Австрии и Хорватии это были первые подтвержденные случаи заражения. Германия и Франция уже сообщали ранее о заболевших, однако теперь их число возросло в связи с прибывшими из Италии туристами.

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Пять европейских стран объявили во вторник, 25 февраля, о новых случаях заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Associated Press. Заболевание было выявлено у людей, недавно...
 
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