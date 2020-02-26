Депутат Палаты представителей Национального собрания РБ Сергей Сыранков посетил Быховщину с рабочим визитом

Источник материала: Маяк Преднепровья

Благоустройство, эксплуатация жилищного фонда, вопросы труда, а также моменты, касающиеся закона о погребении и похоронном деле. Таков перечень вопросов, с которыми обратились земляки к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергею Сыранкову, посетившему Быховщину с рабочим визитом. Четверо жителей района озвучили свои проблемы в ходе личной встречи с парламентарием, а трое земляков позвонили ему на «прямую телефонную линию».

Так, например, судьба ветхих строений в деревне волнует жительницу, обратившуюся к Сергею Александровичу по телефону. Выделялись ли средства для сноса «бесхозных» домов – в этом вопросе предстоит разобраться с помощью местной власти. А ответ на него сельчанка получит в письменном виде в установленные законодательством сроки.

Неудобства по поводу железнодорожного сообщения высказала в ходе «прямой телефонной линии» еще одна жительница деревни. В целесообразности изменения графика движения поезда будут разбираться компетентные лица. О результатах рассмотрения вопроса женщину обязательно проинформируют.

Житель города, желающий пообщаться с парламентарием лично, пришел не с вопросом. Цель визита – дельное предложение. Неравнодушный земляк хотел бы организовать патриотическую акцию. Идею Сергей Сыранков поддержал, подчеркнув ее значимость. Осталось только продумать детали акции. За воплощением ее в жизнь дело не станет.

Алеся ЦАРЕВА.