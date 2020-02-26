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7 марта в Минске впервые пройдет Глобальный женский форум

26.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Организаторы рассчитывают, что мероприятие станет рекордным по массовости, собрав более 3000 участниц: представительниц разных профессий и социальных статусов, женщин, которые ищут баланса между карьерой и семьей, женщин, которые хотят развиваться гармонично во всех сферах жизни.
 
В программе форума – выступления экспертов, представляющих разные области: бизнес, отношения, психология, красота, из которых складывается образ гармоничной успешной женщины.
По словам организаторов, создателей крупнейших в Беларуси форумов «Бизнес-Пробуждение», Женщина в 2020-м достигает успеха без игры «в мужчину» и по мужским правилам. Чтобы преуспеть, она использует «женские» стратегии: вдохновляет, вовлекает, поддерживает, остается гибкой и чувствует сердцем. Сегодня женщина достигает успеха деликатно, по-женски. Эта идея заложена в основу форума и будет раскрыта в выступлениях экспертов.
 
Хедлайнером форума станет Ирина Хакамада, бизнес-тренер, общественный деятель, политик. Она расскажет, как женщине найти источник энергии, как совмещать семью и карьеру и получать от этого удовольствие, как не потерять собственное достоинство, работая на большую компанию, как быть эффективной, оставаясь при этом свободной и счастливой.
 
Впервые в Минске выступит Светлана Керимова, владелица международной сети центров развития для женщин WomenInsight. Светлана вдохновляет миллионы женщин по всему миру. На форуме она выступит с темой про женскую сексуальную энергию, расскажет про ежедневные ритуалы и что ни в коем случае нельзя делать женщине, чтобы не потерять сексуальность. Всю правду о мужчинах и о воспитании детей откроет на форуме психолог, писатель, телеведущий из Украины Дмитрий Карпачев. Из числа белорусских спикеров на форуме выступит основатель высшей женской школы Zere.by, международный тренер, Светлана Зере, которая поделится знанием, как женщине найти свое предназначение.
 
Организаторы пока держат в секрете имя пятого спикера Глобального женского форума.
 
Завершит мероприятие панельная дискуссия на тему «Женщины в бизнесе». Белорусские бизнес-леди Светлана Сипарова, владелица группы компаний MarkFormelle, Лариса Пекурова, владелица сети клиник женского здоровья EVACLINIC и Ольга Томина, топовый визажист Беларуси, основатель студии и школы макияжа ANATOMIA – расскажут участникам форума, как они построили и развивают бизнес, как найти баланс между работой и семьей, как мотивировать себя и обрести уверенность в своих силах, как воплотить в жизнь свои мечты. Модератор дискуссии – журналист и телеведущая Анастасия Баренцева.
 
Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте. Генеральный партнер: «Белинвестбанк», поддерживающий женское предпринимательство.
 

Форум пройдет 7 марта в минском Дворце спорта. Он будет интересен женщинам любого возраста и занятости: тем, кто только начинает строить карьеру и владелицам бизнеса, мамам в декрете, женщинам, которые хотят построить карьеру без ущерба для семьи, женщинам, которые хотят развиваться как в профессиональной, так и личной жизни. Предполагается, что в форуме будут участвовать только женщины, но это не ограничивает участие мужчин, которые сочтут мероприятие интересным для себя или будут сопровождать свою спутницу.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы рассчитывают, что мероприятие станет рекордным по массовости, собрав более 3000 участниц: представительниц разных профессий и социальных статусов,...
 
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