«Вколи ботокс в свои морщины. Подтяни свое лицо». В Сети обсуждают ролик о том, каково быть женщиной

Источник материала: Tut.by

Звезда сериала «Секс в большом городе», фем-активистка и кандидат на пост губернатора Нью-Йорка Синтия Никсон снялась в видео «Будь леди — говорили они» («Be a Lady They Said»), которое критикует давление общественных стереотипов на современных женщин. Ролик появился в инстаграме феминистского издания Girls.Girls.Girls.

В видео актриса исполнила текст студентки университета Камиллы Рейнвилл, девушка опубликовала его еще в 2017 году на Facebook. Forbes рассказывает , что Рейнвилл во время занятий в библиотеке сочинила текст о том, каким ожиданиям должны соответствовать женщины и какими противоречивыми они бывают. Пост понравился друзьям Камиллы и очень быстро стал «вирусным».

В видео и тексте перечисляются требования, с которыми женщины сталкиваются касательно своего внешнего вида: «Будь леди, говорили они. Твоя юбка слишком короткая. Твоя рубашка слишком длинная. Твои брюки слишком узкие. Не показывай так много кожи. Не показывай свои бедра. Не показывай свою грудь. Не показывай свой живот. Не демонстрируй декольте. Не показывай свое нижнее белье. Не показывай свои плечи. Прикройся. Оставь простор для воображения. Одевайся скромно. Не будь соблазнительной. Мужчины не могут контролировать себя. У мужчин есть потребности. Ты выглядишь неряшливо».

«Будь леди» — говорили они. Удали волосы на теле. Отбели это. Отбели то. Замаскируй свои шрамы. Спрячь свои растяжки. Увеличь губы. Вколи ботокс в свои морщины. Подтяни свое лицо. Убери свой живот. Подними свою грудь. Выгляди естественно. Ты слишком стараешься. Ты переборщила. Мужчины не любят девушек, которые слишком стараются.



Фото: скриншот из ролика Girls.Girls.Girls

А также: «Будь леди, говорили они. Не будь слишком полной. Не будь слишком худой. Не будь слишком большой. Не будь слишком маленькой. Поешь. Похудей. Перестань так много есть. Не ешь слишком быстро. Закажи салат».

Кроме того, в видео поднимается проблема виктимблейминга: «Не дай себя изнасиловать. Не пей слишком много. Не ходи одна. Не выходи на улицу слишком поздно. Не одевайся так. Не напивайся. Не улыбайся незнакомцам. Не выходи ночью. Не доверяй никому. Не говори "да". Не говори "нет"».

Режиссером ролика выступил Пол Маклином, который ранее снимал рекламу для таких брендов, как Fendi и Hugo Boss. А продюсером - фотограф и редактор журнала Клэр Ротшайн.

В инстаграме журнала за два дня видео посмотрели почти миллион пользователей, оно собрало больше 4000 тысяч комментариев — от восторженных до гневных.